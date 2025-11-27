Ivana Rokvić (NPS): Da SNS ispuni predizborno obećanje i ukine pretplatu za javne medijske servise

Poslanica opozicionog Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ivana Rokvić pozvala je danas Srpsku naprednu stranku (SNS) i Aleksandra Vučića da ispune jedno od predizbornih obećanja uoči dolaska na vlast i ukinu pretplatu koju svi građani plaćaju za javne medijske servisve – Radio televiziju Srbije (RTS) i Radio televiziju Vojvodine (RTV).

Poslanica NPS je to kazala na sednici skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje na kojem se raspravlja o vladinom predlogu dopune zakona o javnim medijskim servisima, a kojima je predvidjeno dodatno finansiranje za RTV.

Opozicija je na taj zakonski predlog podnela četiri amandmana koje su predstvanici SNS-a i resornog ministarstva odbacili tvrdeći da su predloženi samo da bi opozicioni poslanici dobili više vremena za raspravu i o drugim temama.

Rokvić je kazala da se NPS protivi tom predlogu, a isti stav je izneo i poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš koji je naveo da je za SSP neprihvatljivo bilo kakvo dodatno izdvajanje sredstava građana za javne servise „koji rade katastrofalno“.

Miljuš je naveo da javni servisi ne rade u interesu građana, te da, kako je naveo, o tome govori i svaka moguća analiza domaćih i medjunarodnih relevantnih tela.

S ocenama poslanika SSP o radu javnih servisa saglsila se i Rokvić, te naglasila da NPS svojim amandmanima ne želi da popravlja „loš zakonski predlog“ već da, kako je navela, taj zakonski predlog uopšte ne postoji.

(Beta)

