Ivanović (NPS): Pretnje Vuku Cvijiću su opasan obrazac koji smo već skupo platili

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Aleksandar Ivanović osudio je danas pretnje i ugrožavanje bezbednosti novinara nedeljnika Radar Vuka Cvijića koji je, kako je naveo, godinama meta napada upravo zbog svog istraživačkog, profesionalnog i odgovornog pristupa novinarstvu i koji svojim radom razotkriva „brojna nedela ove vlasti“.

„Juče se navršilo osam godina od ubistva mog strica Olivera Ivanovića, a i dalje se ne zna ni koje naručio ni ko je izvršio atentat na njega. Znam koliko su ovakve stvari opasne jer je i Oliver pre ubistva dobijao pretnje i bio je izložen medijskom linču i targetiranju“, naveo je Ivanović u saopštenju.

Prema njegovim rečima, takvi napadi nisu incident, već posledica „atmosfere agresije i nasilja“, koju je režim sistemski uneo u svaku poru društva.

Dodao je da kada vlast „targetira“ novinare, tužioce, sudije, studente i političke protivnike, kada „preti i relativizuje nasilje“, direktno snosi odgovornost za takvu eskalaciju.

„Niko u Srbiji danas nije bezbedan, a nasilje eskalira svakoga dana i svaki put je sve gore i brutalnije. Zaštita novinara, koji su poslednjih godina među najugroženijim profesijama, osnovni je preduslov slobodnog i demokratskog društva. Svako ugrožavanje njihove bezbednosti mora biti hitno i ozbiljno sankcionisano“, ukazao je on.

Ivanović je dodao da je novinar Vuk Cvijić u poslednjih godinu i po dana više puta bio meta nasilja i pretnji i do dana današnjeg nijedan od tih slučajeva nije rasvetljen i procesuiran, a počinioci kažnjeni, što je, prema njegovoj oceni, poruka režima da novinari nisu i neće biti zaštićeni, za razliku od batinaša i kriminalaca bliskih vlasti.

„Pretnje, nasilje i napadi na novinare, ali i na bilo kog građanina Srbije ne smeju da se tolerišu i napadači moraju biti procesuirani ma ko da stoji iza njih. Iskreno se nadam da će nadležni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i Tužilaštvo za visoko tehnološki kriminal reagovati i identifikovati i procesuirati osobu koja stoji iza upućenih pretnji“, naveo je.

Redakcija nedeljnika Radar primila je u komentarima niz uvredljivih poruka, kao i pretnju fizičkim nasiljem upućenu svim članovima redakcije, posebno novinaru Vuku Cvijiću povodom njegovog teksta „Otkrivamo amandman SNS na predlog Zakona o javnim tužilaštvima – zaustavljanje rada Tužilaštva za organizovani kriminal“.

(Beta)

