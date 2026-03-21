Ivanović (NPS): Srbi na Kosovu su žrtve u režiji Kurtija, uz Vučićevu saglasnost

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Aleksandar Ivanović izjavio je da Zakonom o strancima, koji je nedavno stupio na snagu na Kosovu i Metohiji, "danas ljudi koji vekovima žive na svojim ognjištima praktično postaju stranci u sopstvenoj zemlji".

„To je završni udarac koji se odvija u režiji Aljbina Kurtija, uz političku odgovornost i prećutnu saglasnost Aleksandra Vučića, tihi administrativni progon pred očima javnosti“, rekao je Ivanović, u intervjuu za današnji list Nova.

Najavu predsednika države Aleksandra Vučića da će otići na adminstrativnu liniju da razgovara sa Srbima, Ivanović je ocenio kao „sramotu i poniženje za građane Srbije na Kosovu i Metohiji“.

„Tim ljudima nisu potrebni jeftini performansi, njima je potrebna država koja će stati iza njih. Izbegava se suština, ko je profitirao od navodnih ‘5:0’ u dijalogu, građani ili vlast u Beogradu“, rekao je Ivanović.

Istakao je da su „napravljeni ozbiljni ustupci, bez ikakvih garancija da će druga strana ispuniti jednu jedinu obavezu, na primer, formiranje Zajednice srpskih opština“.

(Beta)

