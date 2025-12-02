Ivanović (NPS): Tužilaštvo još nije saslušalo Krička po prijavi Sinđelić

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Aleksandar Ivanović je kazao da tužilaštvo još nije pozvalo na saslušanje komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) Marka Krička povodom prijave studentkinje Nikoline Sinđelić protiv njega zbog zlostavljanja, što ukazuje da u Srbiji „ne postoje pravila demokratski uređenog društva“.

On je na Televiziji Nova S kazao da Kričak nije pozvan na saslušanje iako je krivična prijava protiv njega potkrepljena dokazima i svedocima nasilja kojem je navodno izložio studentkinju Nikolinu Sinđelić, već je ona danas dobila tužbu šefa JZO Prvom osnovnom sudu u Beogradu protiv nje zbog povrede njegove časti i ugleda.

„U klupku ludila i kriminala teško ćemo naći nit normalnosti, jer ovde više ne postoje pravila demokratski uređenog društva. Promene i uređenje svih segmenata društva neće se dogoditi dok režim Srpske napredne stranke ne bude smenjen“, rekao je Ivanović.

Komentarišući dolazak ministra kulture Nikole Selakovića, osumnjičenog u slučaju „Generalštab“, ispred zgrade Tužilaštva za organizovani kriminal, ali posle radnog vremena, pošto je policiji naređeno da ga dovede na saslušanje, poslanik NPS-a je rekao da to pokazuje strah tog ministra od onoga što se već desilo bivšim ministrima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću, koji su predmet istrage zbog korupcije prilikom rekonstrukcije i modernizacije pruge Novi Sad-državna granica sa Mađarskom.

„Iza njegovih ciničnih komentara i lažnog osmeha krije se strah i medijska taktika vlasti koju primenjuju 13 godina u svim segmentima. Ministar je bio ‘ozvučen’ (nosio prikačen mikrofon) sa namerom da se, ako se kamera udalji, i dalje se čuje šta govori, jer se pravi materijal za njihove opskurne emisije na Informeru u kojima se bore za rejting kod svojih birača kojima šalju poruku da su i dalje donosioci odluka“, objasnio je Ivanović.

I sednicu Odbora Skupštine Srbije za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ivanović je ocenio kao „performans“, jer je u nedelju u 14 časova ta sednica bila zakazana za ponedeljak u 11 sati, a članovi su dobili oko 3.900 stranica dokumenata, „što samo pokazuje da im nije bila namera da se ozbiljno razmatraju izveštaji Republičkog javnog tužilaštva“ i to za pet godina rada koji do sada nisu stavljani na dnevni red Odbora.

„Namera im je bila da se pošalje poruka i postupajućem tužiocu u slučaju Generalštaba, kao i u slučaju Selakovića i postupajućim tužiocima u slučaju pada nadstrešnice da je Srbija njihova privatna država i da vode računa kako se ponašaju, kao i da (tužioci) nisu na tim pozicijama zato što su završili fakultete i imali karijere, nego zato što to vlast želi, u suprotnom će biti predmet dehumanizacije tabloida i može svašta da im se desi“, rekao je Ivanović.

Po njegovim rečima, za „saniranje situacije u društvu“ biće potreban dugi niz godina da bi se generacijama usadilo da „nije normalno da se nosilac javne funkcije, koji je pozvan od strane tužioca (na saslušanje), javno bahati u emisiji i kaže da ne ide na takve gluposti“.

„Time pokazuje da se štite interesi onih koji su na pozicijama, a za građane vladaju drugi zakoni. Jedini vid borbe je pritisak, jer su (ljudi na vlasti) svesni da su na kraju i samim tim su vrlo opasni, ali ih ne smemo pustiti“, zaključio je Ivanović.

(Beta)

