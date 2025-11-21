Ivković: Ljudi koji godinama nisu glasali izaći će na naredne izbore, vlast se toga boji

On je za list Danas kazao da je izvesno da će izlaznost na predstojećim lokalnim izborima 30. novembra u Mionici, Negotinu i Sečnju biti veća nego na prethodnim, a da će se taj trend preliti i na republičke izbore kad god budu održani.
„Mislim da je zbog trenutne atmosfere u društvu gotovo izvesno da će na narednim republičkim izborima izlaznost biti veća nego ranije tj. da će neki glasači koji su bili apstinenti sada učestvovati, čak i ako se ti izbori održe u redovnom terminu. Ušli smo u fazu povećane mobilizacije i participacije. To se videlo na lokalnim izborima 8. juna (u Zaječaru i Kosjeriću), a gotovo sigurno će biti tako i na lokalnim izborima 30. novembra“, rekao je Ivković.
Po njegovim rečima, ključno je pitanje da li će dovoljan broj apstinenata izaći na birališta i da li će većina glasati protiv vlasti, a to zavisi od kampanje studentskog pokreta i opozicije.
„Podele i rascepi na strani protivnika vlasti bi vratili apstinente u apstinenciju, što smo donekle i videli u junu 2024. godine. Vlast će igrati na produbljivanje tih podela, na čemu već radi. Međutim, studenti i opozicija se pitaju za konačan ishod i od njih zavisi kako će reagovati na te pokušaje“, dodao je Ivković.
(Beta)
