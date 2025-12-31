Iza novogodišnjeg vatrometa – meseci rada i pedantne koreografije

Kao i svake godine, Nova godina će biti proslavljena u velikom stilu u mnogim gradovima širom sveta, gde se organizuju spektakularni vatrometi.

To spektakli zahtevaju pedantnu pripremu, ponekad i nekoliko meseci unapred. Pirotheničar Matije Enfanti (Matthieu Infanti) izjavio je za belgijsku javnu televiziju RTBF da se sada za vatromete koriste najnovije tehnologije.

„Više se ne bavimo samo vatrometom ispaljivanjem raketa, sada je sve elektronski, a to nam takođe omogućava da dodamo i druge tehnologije u šou“, rekao je pirotehničar.

Prošle godine, on i njegov tim su koristili dronove za vatromet ispred Atomijuma u Briselu.

„To je koreografija dizajnirana u tri dimenzije u prostoru pomoću softvera za simulaciju“, rekao je on i dodao da je rezultat bio festival boja i oblika koji je očarao ljude u Briselu i veliki uspeh za pirotehničara, koji ove godine kreira vatromet kod Trijumfalne kapije u Parizu.

On je dodao da vatromet zahteva veliku organizacije i planiranje kako bi se osiguralo da sve teče glatko.

Prema njegovim rečima, u trenutku sklapanja dogovora sa gradskim vlastima, potrebno je više od mesec dana priprema.

On je dodao da postoji saradnja sa koreografima, a ponekad postoji i reditelj.

„Danas, uz tehnologiju, imamo procedure testiranja koje nam omogućavaju da proverimo da li je sve pravilno priključeno i povezano sa sistemom za paljenje, ali ne postoji tako nešto kao nulti rizik, jer je uživo, a tehnički problemi mogu prouzrokovati kvarove“, priznaje pirotehničar.

Vremenske prilike takođe igraju ključnu ulogu u nesmetanom odvijanju predstave, dodao je stručnjak za vatromete.

(Beta)

