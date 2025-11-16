Izabran i Upravni odbor Advokatske komore Beograda

U Upravni odbor AKB, uz Ninića, izabrani su advokati Predrag Vasović, Nevena Protić, Jovana Veličković, Rade Terzić, Filip Lazić, Jovan Rajić, Ognjen Rodić, Milan Ateljević, Goran Ašanin, Đorđe Ćirić, Čedomir Kokanović i Sanja Ćeriman.
Ninić je na društvenoj mreži Iks (X) čestitao svakom advokatu koji je „imao hrabrosti ili volje da pod svojim imenom trči ovu trku i da se ‘izmeri'“.
„Posebno čestitam Prijoviću i Boroviću na pobedi, ali i našim kandidatima Ivanu Vukoju i Ani Matić na sjajnim rezultatima. Zahvaljujem se na ukazanom poverenju“, dodao je advokat.
(Beta)
