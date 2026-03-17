Izabrana nova Vlada RS, Savo Minić premijer i treći put za šest meseci

Poslanici vladajuće koalicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske večeras su izabrali novu, dvadesetu Vladu RS, s premijerom Savom Minićem (51) na čelu.

U novoj vladi ostali su i svi ministri iz prethodnog Minićevog kabineta.

U završnom govoru Minić je rekao da će nova Vlada RS odgovoriti na sve aktuelne probleme, pre svega na probleme zbog porasta cena goriva i da će raditi na poboljšanju životnog standarda građana.

Naveo je i da su sve odluke koje su donele prethodne vlade na čijem čelu je bio, legitimne i legalne i da će tako i ostati.

Poslanici vladajuće koalicije tokom višečasovne rasprave takođe su ocenili da su i prethodne dve vlade, s Minićem na čelu, bile legalne, kao i sve njihove odluke.

Naveli su da smatraju da je Milorad Dodik imao pravo da imenuje Minića za mandatara, mada je Centralna izborna komisija BiH (CIK) Dodiku već bila oduzela mandat zbog pravosnažne sudske presude kojom mu je zabranjeno obavljanje javne funkcije šest godina.

Takođe su ocenili da je i odluka vršioca dužnosti predsednika Ane Trišić Babić u januaru da Miniću ponovo poveri mandat za sastav vlade bila legitimna.

Zaključili su da je na prevremenim predsedničkim izborima pobedio Siniša Karan koji je ponovo, treći put, Miniću poverio funkciju premijera, ističući da više niko ne može osporavati novoizabranu Vladu RS.

Poslanici opozicije nisu se složili s takvim stavom, navodeći da su prve dve vlade s Minićem na čelu bile legitimne, ne bi postojao razlog da on dva puta podnese ostavku i da danas ponovo, treći put, bude izabran za premijera.

Savo Minić je prvi put izabran za predsednika Vlade RS 2. septembra 2025. godine, kada mu je mandat za sastav nove vlade poverio Milorad Dodik, kome je prethodno Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) oduzela mandat predsednika RS.

Bošnjačka grupa poslanika u parlamentu BiH je prethodno Ustavnom sudu BiH podnela apelaciju o legitimnosti izbora Minića za premijera i cele Vlade RS, jer mu je mandat dao Dodik, koji više nije bio predsednik RS.

Zbog toga je Minić 15. januara podneo ostavku na tu funkciju, a s njim i cela entitetska vlada, da bi ponovo za premijera bio izabran četiri dana kasnije, 19. januara, pošto mu je mandat za sastav nove Vlade RS poverila tadašnja vršiteljka dužnosti predsednika RS Ana Trišić Babić, iako Ustav RS ne poznaje funkciju v.d. predsednika RS.

Minić je juče po drugi put podneo ostavku, posle čega mu je Karan poverio mandat za sastav nove, njegove treće vlade, koju je večeras potvrdila Narodna skupština RS.

(Beta)

