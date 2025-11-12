Izabrano osam od devet članova Saveta REM-a, kandidat manjinskih zajednica bez dovoljno glasova

Poslanici nisu izabrali nijednog od dva kandidata koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina, nakon što se tome usprotivio Savez vojvođanskih Mađara, koji je deo vladajuće koalicije, i koji tvrdi da predloženi kandidati ne odražavaju stvarnu volju tih saveta.
Kandidat Muhedin Fijuljanin dobio je 40 glasova za, dva protiv, dok nije glasalo 137 narodnih poslanika, a Ljumturije Ameti dobila je 40 glasova za, jedan glas protiv, a nije glasalo 138 narodnih poslanika.
Među članovima koji su dobili mandat na dve godine su Stevica Smederevac (134 glasa za, 33 protiv), Milan Petković (132 glasa za, 23 protiv) i Miloš Garić (132 glasa za, protiv 29 protiv).
Mandat na četiri godine dobili su Mileva Malešić (175 glasova za, niko protiv) i Rodoljub Šabić (166 glasova za, dva protiv).
Članovi Saveta REM-a na šest godina biće Ira Prodanov Krajišnik (171 glas za, jedan uzdržan, niko protiv), Dubravka Valić Nedeljković (173 glasa za, niko protiv) i Snežana Mirković (170 glasova za, niko protiv)
U Savet REM-a nisu izabrani Gordana Predić, Vanja Šibalić, Jovana Vitez, Đorđe Vlajić, Mladen Matičević, Ljumturije Ahmeti, Muhedin Fijuljanin, Antonela Riha, Dušan Aleksić i Mevljud Dudić, za koje je uglavnom glasalo oko 40 poslanika.
Žrebanjem je ranije odlučeno da će mandat na dve godine dobiti kandidat predlagača univerziteta (Milan Petković), nezavisnih institucija (Stevica Smederevac) i izdavača elektronskih medija (Miloš Garić).
Kandidati udruženja čiji su ciljevi sloboda izražavanja (Rodoljub Šabić), nacionalnih saveta nacionalnih manjina i novinarskih udruženja (Mileva Malešić) dobiće mandat na četiri godine.
Mandat na šest godina, kako je pokazalo žrebanje, dobiće kandidati udruženja kompozitora i filmskih, scenskih i dramskih umetnika (Iva Prodanov Krajišnik), udruženja čiji su ciljevi zaštita dece (Dubravka Valić Nedeljković) i crkve i verske zajednice (Snežana Mirković).
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić čestitala je novim članovima Saveta REM-a i poželela im mnogo uspeha u radu.
To je bio drugi konkurs za izbor članova Saveta REM-a koji je počeo je u aprilu, pošto je prvi obustavljen zbog odustajanja dela kandidata koji su ukazivali na nepravilnosti u tom procesu.
Srbija je bez Saveta REM-a već godinu dana pošto je prethodnom sazivu, po donošenju izmena i dopuna Zakona o elektronskim medijima, mandat istekao 4. novembra 2024. godine.
(Beta)
