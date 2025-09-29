Izaslanik SAD smatra da je Tramp dopustio da Ukrajina napada duboko u Rusiji

Američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog (Keith Kellog) je za Foks njuz (Fox News) izjavio da smatra da je predsednik SAD Donald Tramp (Trump) dopustio Ukrajini da američkim oružjem napada duboko u Rusiji.

Na pitanje da li je Tramp dopustio da Ukrajina za to koristi rakete dugog dometa, Kelog je odgovorio: „Čitajući šta je rekao (Tramp), šta je rekao potpredsednik (Džej Di) Vens (Vance) i šta je rekao državni sekretar (Marko) Rubio, odgovor je ‘Da!’, ‘Iskoristite mogućnost dubokog napada’ „, rekao je Kelog.

U intervjuu toj TV potpredsednik DŽej Di Vens je rekao da Vašington razmatra prodaju raketa dugog dometa Tomahavk Evropljanima, a da ih oni isporuče Ukrajini.

„Kao što je predsednik (Tramp) rekao, razmatramo to pitanje“, rekao je Vens, dodavši da Vašington razmatra „mnoge zahteve Evropljana“, a „predsednik će konačnu odluku doneti u najboljem interesu SAD“.

Moskva je danas umanjila značaj ovih izjava.

„Ne postoji čarobno rešenje koje može da promeni situaciju na frontu za kijevski režim. Ne postoji magično oružje. Bilo da su u pitanju Tomahavci ili druge rakete, one ne mogu ništa da promene“, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima u Moskvi.

Nove izjave iz SAD su poslednjih dana deo velike promene tona Trampove administracije u vezi s ratom u Ukrajini.

Tramp je prošle nedelje procenio da Kijev može da „povrati svoju teritoriju u prvobitan oblik, a možda čak i da ode dalje“ – uđe u Rusiju, dok je ranije mesecima govorio da će Ukrajina, naprotiv, verovatno morati da ustupi teritoriju Moskvi.

Vens je rekao da je Tramp sve „nestrpljiviji“ s Moskvom, dok je državni sekretar Marko Rubio pozvao svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova da zaustavi „ubijanje“ u Ukrajini.

Pošto je dao prioritet dijalogu s Vladimirom Putinom i ponekad oštro kritikovao predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Tramp je nedavno uporedio Rusiju s „tigrom od papira“. U februaru je, s druge strane, oštro rekao Zelenskom da „nema karte u rukama“ u ratu kojeg je u februaru 2022. godine pokrenula Rusija.

