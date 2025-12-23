Izborni panel Kosova kaznio Srpsku listu sa 22.000 evra

Izborni panel za žalbe i predstavke (IPŽP) izrekao je novčanu kaznu od 22.000 evra Srpskoj list zbog kršenja Kodeksa etike i ponašanja tokom izborne kampanje, za izbore, 28. decembra na Kosovu.

Novčanom kaznom od 20.000 evra kažnjena je nakon žalbe koju je podneo politički subjekt „Kosovski savez“, dok je sa dodatnih 2.000 evra kažnjena po žalbi Pokreta Samoopredeljenje.

U žalbi Kosovski savez, koju je IPŽP prihvatio kao osnovanu, navedeno je da je u opštini Leposavić, na više različitih lokacija, Srpska lista postavila propagandni materijal suprotno zakonu.

Povodom ovih navoda, Srpska lista, stranka Srba na Kosovu koja ima podršku zvaničnog Beograda, nije dostavila odgovor na žalbu.

Panel je ocenio da je žalba osnovana, ističući da je podnosilac priložio fotografije kao dokaz o postavljanju promotivnih materijala na javnim površinama, uključujući električne stubove, parkove, autobuska stajališta, nadvožnjake, trafostanice i javne puteve.

Prema IPŽP, Srpska lista je bila obaveštena da postavljanje promotivnih materijala bez dozvole nadležnih organa predstavlja kršenje izbornog zakonodavstva.

Srpskoj listi je takođe naloženo da ukloni sve postere sa mesta na kojima su postavljeni.

Srpska lista je kažnjena sa dodatnih dve hiljade evra i po žalbi Pokreta Samoopredeljenje čiju žalbu je Panel ocenio kao osnovanu.

Obrazložio je da je Srpska lista ponovo prekršila Kodeks ponašanja za političke subjekte, postavljanjem banera na spoljašnjem prostoru kolektivne stambene zgrade u Severnoj Mitrovici.

Takođe, je obavezao Srpsku listu da od trenutka prijema ove odluke ukloni navedeni baner postavljen na objektu na trgu „Car Lazar“ u Severnoj Mitrovici,

U suprotnom, kako je navedenom nepoštovanje ove naredbe predstavljaće novo kršenje zakona koje može biti sankcionisano dodatnim kaznama od strane IPŽP.

(Beta)

