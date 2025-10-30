Izdavačka kuća Pčelica ostaje pri odluci da njihov štand na Sajmu knjiga neće raditi 1. novembra

Izdavačka kuća „Pčelica“ u Čačku saopštila je da neće podleći pritiscima koje na njih vrši Beogradski sajam i da neće raditi na Sajmu knjiga u subotu, 1. novembra, na dan obeležavanja godišnjice tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je stradalo 16 ljudi.

Direktor „Pčelice“ Goran Marković saopštio je da je njegova izdavačka kuča „primila k znanju“ dopis i upozorenje Sajma povodom njihovog obaveštenja da će štand biti zatvoren 1. novembra, ali da ostaju pri odluci da ne rade tog dana.

„Nama je savest mirna, a ne znamo kakva je onima koji nisu želeli da izađu u susret izdavačima i pomere datum početka Sajma ili pronađu neko drugo, obostrano prihvatljivo rešenje“, navodi Marković u saopštenju.

U dopisu, koji je „Pčelici“ uputio Beogradski sajam, navodi se da bi takva odluka mogla imati pravne posledice jer bi predstavljala kršenje ugovornih obaveza izlagača.

Sajam je naveo da opšta pravila učešća obavezuju izlagače da budu prisutni na svojim štandovima tokom celog radnog vremena priredbe.

„Iako je izlagač prisutan drugim danima, njegovo odsustvo tokom celog jednog radnog dana predstavlja potpuno neispunjenje obaveze za taj konkretan dan. Stoga se svaki izostanak smatra povredom bitnog člana ugovora“, navodi se u dopisu, uz napomenu da u tom slučaju organizator zadržava pravo na naknadu štete.

(Beta)

