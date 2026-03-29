Izlaznost u većini mesta na lokalnim izborima do 16 časova iznad 50 odsto

Izlaznost na današnjim lokalnim izborima, do 16 časova, u gotovo svim od 10 gradova i opština je veća od 50 odsto, prenela ja Radio-televizija Srbije (RTS).

Najveća izlaznost je u Sevojnu – 65,73 odsto, a slede Bajina Bašta sa 64 odsto i Kula sa 60,93 odsto.

U Knjaževcu, izlaznost je 55,1 odsto birača, u Boru 51,47 odsto, u Lučanima 50,69 odsto, u Majdanpeku 48,93 odsto, a u Kladovu 45,38 odsto.

RTS se za Smederevsku Palanku poziva na izlaznost sa četiri referentna biračka mesta, na kojima je glasalo 49,94 odsto birača, do je izlaznost za Aranđelovac na osnovu podataka sa pet birakih mesta – 58 odsto.

Građani deset lokalnih samouprava, njih ukupno 247.985, na redovnim izborima biraju odbornike lokalnih skupština.

Glasa se u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci.

Biračka mesta biće otvorena od sedam do 20 časova.

Izborni dan protiče uz brojne nepravilnosti u većini mesta, uz fizičke obračune i povređene građane, aktiviste i novinare.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com