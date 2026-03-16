Izlepljeni plakati na prostorije PSG i Inicijative mladih u Beogradu

Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) saopštila je da su prošle noći, pored prostorija Pokreta slobodnih građana (PSG), plakati izlepljeni i na njihovim prostorijama u Beogradu, za šta optužuju organizaciju Narodne patrole.

„U noći između 15. i 16. marta ekstremno desničarska grupa Narodne patrole ponovo je oštetila prostorije Inicijative mladih za ljudska prava tako što su njeni članovi izlepili više plakata kojima se poriče genocid u Srebrenici, kao i jevrejske i romske žrtve genocida u Nezavisnoj državi Hrvatskoj (NDH)“, piše u saopštenju.

To je, piše YIHR, za tri godine treći napad Narodnih patrola na tu organizaciju.

Do toga je, navode, došlo dan posle objave na društvenim mrežama Televizije Juronjuz Srbija, koja sadrži gostovanje jednog od „istaknutih simpatizera“ Srpske napredne stranke (SNS) na toj televiziji, u kojem se „na diskriminatoran i pogrdan način šire neistine o Inicijativi mladih“.

YIHR je poslala pismo u kojem obaveštava centralu Juronjuza o „neprofesionalnom i propagandnom“ izveštavanju filijale te televizije u Srbiji.

„Narodne patrole su ekstremno desničarska organizacija koja je do sada u više navrata učestovala u kampanjama širenja mržnje, direktnim pretnjama ljudima i ugroženim grupama, negiranja ratnih zločina i slavljenja ratnih zločinaca. Takođe, njihovi članovi su u prošlosti fizički napadali građane i novinare nezavisnih medija. Po pravilu, izostala je reakcija institucija protiv pripadnika organizacije“, navodi se u saopštenju.

Inicijativa mladih za ljudska prava je ocenila da su se kampanje mržnje širenjem dezinformacija, koje direktno vode ugrožavanju bezbednosti zaposlenih i aktivista za ljudska prava i demokratiju, intenzivirale uoči lokalnih izbora u 10 lokalnih samouprava u Srbiji koji su zakazani za kraj marta.

„Napadi na Inicijativu mladih predstavljaju nastavak pritisaka na branitelje ljudskih prava kojima se nastavlja urušavanje demokratije u Srbiji. Izražavamo sumnju da je reč o koordinisanim napadima obzirom da u njima učestvuju moćni pojedinci i mediji bliski režimu“, piše u saopštenju.

Pokret slobodnih građana (PSG) je danas saopštio da su na ulazu u njegove centralane prostorije u Beogradu ispisani grafiti i uništena tabla sa nazivom pokreta.

U saopštenju piše da „poruka ispisana na vratima – ‘Jedini genocid na Balkanu je bio nad Srbima’, nije samo čin vandalizma, već pokušaj političkog zastrašivanja i opasan primer manipulacije istorijom zarad raspirivanja mržnje u društvu“.

(Beta)

