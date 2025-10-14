Izložba iz Srbije: Ježeva kućica- Izmišljanje boljeg sveta, među dobitnicima nagrada Evropa Nostre

Izlozba „Ježeva kućica-Izmišljanje boljeg sveta“ Muzeja istorije Jugoslavije, dobitnik je nagrade Gran pri (Grand Prix) na svečanoj dodeli Evropskih nagrada za kulturno nasledje/Nagrada Evropa Nostre za 2025. godinu, održanoj u ponedeljak uveče u Briselu.

Evropska komisija i Evropa Nostra saopštile su pobednike Evropskih nagrada za kulturno nasleđe/Nagrada Evropa Nostra za 2025. godinu, a ove godine je među dobitnicima projetak iz Srbije „Ježeva kućica – Izmišljanje boljeg sveta“, saopštili su organizatori.

Projekat je dobio nagradu u kategoriji Građanske inicijative i podizanje svesti.

„Taj izuzetan projekat iznova je osmislio omiljenu dečju poemu kreirajući izložbu zajedno sa decom i studentima, podstičući međugeneracijski dijalog i inkluzivnost. Podstakao je na razmišljanje o domu, zajednici i kolektivnom sećanju širom Srbije i u okolnim zemljama“, navodi se u saopštenju.

„Ježeva kućica“, poema Branka Ćopića, zauzima posebno mesto u sećanjima na detinjstvo brojnih generacija rođenih u Jugoslaviji. I danas, sedam decenija nakon objavljivanja, ovo književno delo predstavlja polje identifikacije, deljeno mesto sećanja i jak okidač za nostalgiju, navodi se u obrazoleženju dodele nagrade.

Polazeći od ikoničnog statusa koji ima u kolektivnom pamćenju i turbulentne istorije odnosa prema ovoj poemi i njenom piscu, kreirana je izložba koja ima za cilj da pokrene dijalog o zajedničkom nematerijalnom kulturnom nasleđu i njegovim potencijalima kako bi se preispitali sopstveni identiteti danas, istovremeno otvarajući pitanja o značaju doma, odnosa prema bliskoj prošlosti, zajednicama kojima se pripada, ksenofobiji, sećanju, nostalgiji i mentalnom zdravlju.

Pobednike evropskih nagrada je izabrao žiri sastavljen od 11 stručnjaka za kulturno nasleđe iz cele Evrope, nakon evaluacije prijava. Ove godine podneta je 251 prijava iz 41 evropske zemlje.

Glen Mikalef (Glenn Micallef), Evropski komesar za međugeneracijsku pravednost, mlade, kulturu i sport, izjavio je da Evropske nagrade za kulturno nasleđe/Nagrade Evropa Nostre pružaju priliku da se shvati koliko se kulturno nasleđe duboko ceni u Evropi.

„Ovogodišnji dobitnici pokazuju kontinuirane napore da se zaštiti i promoviše naše bogato kulturno nasleđe za generacije koje dolaze. Čestitamo pobednicima na njihovim izuzetnim postignućima i vrednom doprinosu“, rekao je Mikalef.

Dobitnici su bili predstavljeni u ponedeljak uveče na ceremoniji dodele Evropskih nagrada za kulturno nasleđe 2025. godine u kulturnom centru Flaže u Briselu, prepoznatljivom zdanju sagrađenom u stilu art deko-a.

Svečanost je bila glavni događaj Evropskog samita o kulturnom nasleđu 2025. godine, koji je održan od 12. do 14. oktobra.

U složenom geopolitičkom kontekstu, samit je takođe biti prilika da se istakne značaj predstojećeg Kulturnog kompasa Evropske unije i da se ukaže na političku, društvenu, ekološku i ekonomsku vrednost kulturnog nasleđa za budućnost Evrope. Samit je organizovala Evropa Nostra, a sufinansira Evropska unija, navodi se u saopštenju.

Evropske nagrade za kulturno nasleđe/Nagrade Evropa Nostra pokrenula je Evropska komisija 2002. godine i od tada ih vodi Evropa Nostra.

Već 23 godine, ove Nagrade su ključne za prepoznavanje i promociju višestrukih vrednosti kulturnog nasleđa za evropsku kulturu, društvo, ekonomiju i životnu sredinu.

Nagrade ističu i šire primere izvrsnosti i najbolje prakse u oblasti kulturnog nasleđa u Evropi, podstiču prekograničnu razmenu znanja i povezuju aktere u oblasti kulturnog nasleđa u šire mreže.

Dobitnici nagrade stiču veću međunarodnu vidljivost, dodatna sredstva i povećan broj posetilaca. Pored toga, Nagrade zagovaraju veću brigu o zajedničkom kulturnom nasleđu među građanima Evrope.

Spisak svih dobitnika se nalazi na sajtu Evrope nostre.

(Beta)

