Izložba Vojvodina na razglednicama do 29. jula u PTT muzeju

U PTT muzeju u Beogradu do 29. jula je otvorena tematska izložba „Vojvodina na razglednicama“, autora Petra Savića, koja predstavlja istoriju razvoja poštanskog saobraćaja na tlu Vojvodine u dva tematska perioda, od kraja XIX veka do 1945. godine i od 1945. do danas, objavila je danas Pošta Srbije.

Izložbu je otvorio rukovodilac PTT muzeja Marko Jelić, a goste je kroz izložbu proveo autor Petar Savić.

Izložba, kako je navedeno, daje hronološki prikaz dopisnih karata – razglednica, koje ilustruju prenos pošte, počev od prvih ambulantnih pošta, preko rečnog, drumskog i železničkog saobraćaja, do objekata preko kojih se saobraćaj obavljao i povezivao sa ostalim delovima zemlje poput mostova i zgrada pošta, i objekata važnih za industralizaciju, kao što su šećerane, industrijske zgrade, kupališta i fabrike. Izložba nudi i istorijske informacije u vezi sa kraljem Aleksandrom, kraljicom Dragom i Nikolom Pašićem, koji su prikazani na razglednicama.

Svaka od izloženih razglednica nosi ime izdavača, podatke odakle je i gde putovala, te ima i filatelistički značaj.

Izložbu, na koji je ulaz slobodan, upotpunjavaju poštanske značke, rečne trube, fenjeri, objavila je Pošta Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.