Izrael će pomoći Grčkoj odbranu od vojnih dronova

Izrael će pomoći Grčkoj da razvije tehnologiju za odbranu od „rojeva vojnih dronova“, rekao je danas grčki ministar odbrane Nikos Dendijas posle sastanka u Atini sa svojim kolegom Izraelom Kacom.

To je deo sprovođenja decembarskog odbrambenog pakta Grčke, Izraela i Kipra, a Izrael već pomaže Grčkoj u izgradnji „protiv-vazduhoplovnog štita“.

„Složili smo se da razmenimo mišljenja i stručnost kako bismo mogli da se suprotstavimo bespilotnim platformama – posebno rojevima bespilotnih letelica i grupama bespilotnih podmornica“, rekao je Dendijas.

Kac je rekao da je partnerstvo Izraela, Grčke i Kipra „sidro stabilnosti u Sredozemlju“.

„Rojevi dronova“ – obično malih, jeftinih letelica koje deluju u koordinaciji, pomak su u ratovanju. Koriste se za izviđanje, odbranu i pokušaje da se nadvladaju sistemi protivnika.

Grčka koja na odbranu troši mnogo sredstava u odnosu na veličinu svoje privrede, u dugotrajnom je sporu s drugom članicom NATO-a, Turskom, oko granica na moru i podmorskih resursa.

Decembarski sporazum sadrži plan za zajedničke kombinovane vežbe, obuku za specijalne operacije i redovne strateške konsultacije. Sporazum je donet polse razgovora lidera tri zemlje o unapređenju bezbednosti na moru i jačanju inicijativa u energetici, pre svega za snabdevanje strujom i prironim gasom iz podmorja Sredozemnog mora.

(Beta)

