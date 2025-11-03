Izrael identifikovao tela koja je Hamas vratio kao tela tri izraelska vojnika

Izraelske vlasti saopštile su danas da su identifikovale posmrtne ostatke koje je Hamas vratio u nedelju kao tela tri vojnika oteta 7. oktobra 2023. godine, čime je broj mrtvih talaca koje je islamistički pokret vratio porastao na 20 od ukupno 28 koje je dužan da preda.

„Posle završetka procesa identifikacije koje je sproveo Nacionalni institut za sudsku medicinu, u saradnji sa izraelskom policijom i vojnim rabinatom, vojska je obavestila porodice talaca poginulih da su ti identifikovani članovi njihovih porodica“, saopštio je kabinet premijera Benjamina Netanjahua.

Poginuli su identifikovani kao izraelsko-američki kapetan Omer Nojtra, star 21 godinu u vreme otmice, kaplar Oz Danijel, star 19 godina, i pukovnik Asaf Hamami, star 40 godina, najviše rangirani oficir kojeg je zarobio Hamas.

Prema Forumu porodica talaca, njih trojica su ubijena u borbama tokom napada Hamasa na izraelsko tlo 7. oktobra koji je pokrenuo rat u Pojasu Gaze, a njihova tela su potom prebačena na palestinsku teritoriju.

Uprkos nekoliko slučajeva napetosti i sukoba, krhko primirje je na snazi u Pojasu Gaze od 10. oktobra, u skladu sa sporazumom postignutim uz posredovanje SAD, čiji je cilj povratak svih talaca otetih u Izraelu, živih ili mrtvih.

Od početka primirja, Hamas je oslobodio 20 talaca i počeo da vraća posmrtne ostatke umrlih ili ubijenih.

Izrael je optužio Hamas da usporava proces vraćanja tela, dok ta islamistička organizacija tvrdi da je kašnjenje posledica činjenice da su mnogi posmrtni ostaci zatrpani ruševinama u Pojasu Gaze.

Hamas je više puta pozivao posrednike i Crveni krst da obezbede potrebnu opremu i osoblje za izvlačenje tela.

Sprovođenje druge faze plana prekida vatre američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) još nije odobreno, posebno u vezi sa razoružavanjem Hamasa, uspostavljanjem prelazne vlasti i raspoređivanjem međunarodnih stabilizacionih snaga u Pojasu Gaze.

(Beta)

