Izrael izveo napade na Iran i Bejrut, iranski udari izazvali požare širom Bliskog istoka

Izrael je ponovo izveo napade na Iran i Bejrut, dok su iranski napadi izazvali požare širom Bliskog istoka.

U Libanu, u izraelskim napadima je stradalo najmanje osam ljudi u priobalnom području Bejruta.

Dva tankera su zapaljena u blizini iračke južne luke Basra, što je naftne terminale primoralo na obustavu rada.

Većina članova posade je spasena, ali je jedna osoba poginula.

U Bahreinu je izbio veliki požar nakon što je Iran gađao rezervoare za naftu u blizini međunarodnog aerodroma.

U Omanu vatrogasne ekipe i dalje rade na obuzdavanju požara u rezervoarima za gorivo nakon jučerašnjeg napada na luku Salala.

Oman je iz predostrožnosti naredio evakuaciju brodova kod terminala za izvoz nafte.

(Beta)

