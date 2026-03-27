Izrael izveo napade na Teheran, dan nakon što je Tramp odložio rok za Ormuski moreuz

Izraelska vojska je jutros izvela niz udara u strogom centru Teherana dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp odložio planove da uništi iranska energetska postrojenja zbog zatvaranja Ormuskog moreuza.

Izrael je premestio hiljade vojnika preko granice u Liban gde nastoji da preuzme kontrolu nad celim područjem južno od reke Litani – oko 30 kilometara severno od granice.

Kako javljaju mediji, iznad Bejruta se danas izdizao dim.

U Bahreinu i Kataru su se jutros oglasile sirene zbog nadolazećeg iranskog napada.

Kuvajt je danas saopštio da je njegova luka u Kuvajt Sitiju bila na meti napada, kao i da je pričinjena materijalna šteta.U napadu nema povređenih.

Od početka izraelsko-američke akcije protiv Irana poginulo je više od 1.900 osoba u Iranu i skoro 1.100 u Libanu.

Najmanje 18 osoba je poginulo u Izraelu, dok su tri izraelska vojnika poginula u Libanu. Trinaest pripadnika američke vojske je poginulo, kao i brojni civili na kopnu i moru u regionu Zaliva.

Milioni ljudi u Libanu i Iranu su raseljeni.

(Beta)

