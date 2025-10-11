Izrael izvršio udare na jug Libana, jedna osoba poginula a sedam ranjeno

Izrael je rano jutros izvršio udare na jug Libana, ubijena je jedna osoba a sedam ranjeno, a na kratko je prekinut autoput koji povezuje Bejrut sa delovima južnog Libana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

Vazdušni udari izvršeni pred zoru na selo Msajeh pogodili su lokaciju gde se prodavala teška mašinerija kada je uništen veliki broj vozila.

Pogođeno je vozilo koje je nosilo povrće a koje je tu slučajno prolazilo u vreme napada, kada je jedna osoba poginula a još jedna je ranjena, javila je televizija Al Manar grupe Hezbolah.

Libansko Ministarstvo zdravlja kasnije je saopštilo da je poginula osoba sirijski državljanin, dok su ranjeni takođe jedan sirijski državljanin i šest libanskih, uključujući dve žene.

Izraeska vojska saopštila je da je pogodila mesto gde se skladišti mašinerija koja treba da se koristi za ponovnu izgradnju infrastrukture za militantnu grupu Hezbolah.

Od kada je 14-mesečni rat Izraela i Hezbolaha završen krajem novembra sa primirjem kome su posredovale SAD, Izrael je sproveo gotovo dnevne vazdušne udare u kojima su ubijene desetine ljudi. Izrael optužuje Hezbolah da pokušava ponovo da izgradi svoje kapacitete posle pretrpljenih teških gubitaka tokom rata.

Ranije ovog meseca je šef UN-a za ljuska prava Folker Tirk pozvao na obnavljanje napora da se dovede do trajnog prekida neprijateljstava u Libanu posle tog rata. Rekao je da je do kraja septembra ubijeno 103 civila u Libanu od stupanja na snagu primirja.

(Beta)

