Izrael onemogućio rad brojnim humanitarnim organizacijama u Gazi, pa i Lekarima bez granica

Izrael je danas saopštio da je ukinuo dozvolu za više od 25 humanitarnih organizacija da posluju na području Gaze, a među njima su Lekari bez granica i CARE.

Kao razlog je navedeno to što se naprosto nisu pridržavali novih pravila registracije.

Izrael tvrdi da ta pravila sprečavaju Hamas i druge militantne grupe da se infiltriraju među humanitarce. Međutim, organizacije tvrde da su pravila arbitrarna i upozorile da će nova zabrana naškoditi civilnoj populaciji kojoj je humanitarna pomoć očajnički potrebna.

Lekari bez granica, poznati po francuskoj skraćenici MSF, saopštili su da će odluka vlada u Jerusalimu imati katastrofalne posledice po njihov rad u Gazi, jer ta organizacija na to pom području opslužuje oko 20 odsto bolničkih kreveta i vrši trećinu porođaja.

MSF je takođe negirala izraelske optužbe u vezi sa svojim osobljem. „MSF nikada ne bi svesno zaposlio ljude koji se bave vojnim aktivnostima“, navodi se.

Dok Izrael tvrdi da će odluka na terenu imati tek ograničen uticaj, pogođene organizacije smatraju da je njen tajming – manje od tri meseca otkako je stupio krhki prekid vatre – zapravo razornog karaktera.

„Uprkos prekidu vatre, potrebe u Gazi su ogromne, a mi i desetine drugih organizacija sada smo i nastavićemo da budemo blokirani u nastojanjima da donesemo neophodnu pomoć koja spasava živote“, izjavila je Šaina Lou, savetnica za komunikacije Norveškog saveta za izbeglice.

Ta organizacija takođe je na udaru odluke. „Nemogućnost slanja osoblja u Gazu znači da sav obim posla pada na naše iscrpljeno lokalno osoblje“, rekla je Lou.

Neke humanitarne grupe kažu da nisu Izraelu dostavile spisak palestinskog osoblja, kako jevrejska država to zahteva, iz straha da će oni biti na meti Izraela i evropskog zakona o zaštiti podataka.

„To proističe sa pravne i bezbednosne tačke gledišta. U Gazi smo videli kako su ubijene stotine humanitarnih radnika“, objasnila je Lou.

Odluka da se ne obnove licence humanitarnim grupama znači da će njihove kancelarije u Izraelu i istočnom Jerusalimu biti zatvorene, a organizacije neće moći da šalju međunarodno osoblje ili pomoć u Gazu.

Izrael je tokom celog rata u Gazi tvrdio da Hamas uzima pomoć od humanitarac – što je optužba koju ova militantna palestinska organizacija poriče.

Početkom ove godine, Izrael je saopštio da će od humanitarnih organizacija zahtevati da registruju imena svojih radnika i dostave detalje o finansiranju i operacijama kako bi mogle da nastave sa radom u Gazi.

Novi propisi uključuju i ideološke zahteve – diskvalifikaciju organizacija koje su pozivale na bojkot Izraela, negirale Hamasov napad od 7. oktobra na tu zemlju ili izrazile podršku za bilo koji od međunarodnih sudskih postupaka koji su pokrenuti protiv izraelskih vojnika ili lidera.

Izraelsko ministarstvo za dijasporu saopštilo je da više od 30 grupa – oko 15 odsto organizacija koje deluju u Gazi – nije ispunilo zahteve i da će njihov rad biti obustavljen.

Saopštilo je i da Lekari bez granica, jedna od najvećih i najpoznatijih humanitarnih grupa u Gazi, nisu odgovorili na izraelske tvrdnje da su neki od njihovih radnika povezani sa Hamasom ili Islamskim džihadom.

„Poruka je jasna: humanitarna pomoć je dobrodošla – eksploatacija humanitarnih okvira za terorizam nije“, rekao je izraelski ministar za dijasporu Amihaj Čikli.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com