Izrael pojačao napade na grad Gazu i bolnicu, poginulo najmanje 32 ljudi

U današnjim napadima iz vazduha u pojačanoj izraelskoj ofanzivi širom palestinskog grada Gaze, poginulo je najmanje 32 ljudi, među kojima 12 dece, rekli su medicinski zvaničnici.

Izrael poziva Palestince da se evakuišu iz grada Gaze, a u petak je pojačao napade uništavajući više visokih zgrada i optužujući Hamas da u njih postavlja opremu za nadzor. Naredio je stanovnicima da napuste taj grad zbog svoje ofanzive čiji cij je preuzimanje tog najvećeg palestinskog naselja za koji Izrael kaže da je poslednje uporište palestinskog pokreta Hamasa.

Kao posledica jačanja neprijateljstava i poziva za evakuaciju grada broj ljudi koji ga napuštaju porastao je poslednjih nedelja, rekli su humanitarni radnici. Međutim mnoge porodice ne mogu da odu jer ne mogu da plate prevoz i smeštaj drugde, dok drugi koji su mnogo puta raseljavani, ne žele ponovo da nekud idu jer ne veruju da je igde bezbedno u čitavom Pojasu Gaze.

Prevoz i drugi troškovi preseljenja porodica koštaju i po više od 1.000 dolara.

U poruci preko društvenih mreža izraelska vojska je danas poručila preostalim Palestincima u gradu Gazi da ga „odmah“ napuste i odu južno do kako kaže, „humanitarne zone“.

Mesta na jugu Gaze u koja Izrael kaže ljudima da idu, već su prenatrpana, kažu UN.

Portparol vojske Avišaj Adrae rekao je da je više od četvrt miliona ljudi napustilo grad Gazu koja po proceni ima milion stanovnika.

Ujedinjene nacije međutim procenjuju da je više od 100.000 ljudi napustilo taj grad od sredine avgusta do sredine septembra.

UN i humanitarne organizacije su upozorile da će raseljavanje stotina hiljada ljudi pogoršati tešku humanitarnu krizu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com