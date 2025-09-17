Izrael preti odgovorom na sankcije EU

Izrael je danas upozorio Evropsku uniju (EU) da će sankcije koje je najvila, dobiti adekvatan odgovor.

Evropska komisija je predložila povećanje carinskih tarifa na uvoz izraelske robe u EU i sankcionisanje dvojice krajnje desničarskih izraelskih ministara.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas je u utorak najavila da Evropska komisija predlaže da se carine na izraelsku robu ponovo uvedu zbog rata u Gazi i kršenja prava na Zapadnoj obali, a danas je rekla novinarima da „cilj nije da se kazni Izrael. Cilj je da se poboljša humanitarna situacija u Gazi“.

„Sve zemlje članice se slažu da je situacija u Gazi neodrživa. Rat mora da stane“, rekla je danas Kalas.

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar je na platformi Iks odgovorio da su „preporuke Evropske komisije moralno i politički izopačene i treba da se nadamo da neće biti usvojene“.

„Svaka akcija protiv Izraela dobiće adekvatan odgovor, a nadamo se da do toga neće doći“, dodao je Saar.

Izraelski izvoz u EU koja je njegov glavni trgovinski partner, prošle godine je iznosio 15,9 milijardi evra. Samo 37 odsto tog uvoza u EU bio bi pogođen tim sankcijama poskupljenjem od 227 miliona evra nekih izraelskih proizvoda, posebno poljoprivrednih.

Evropska komisija je predložila i sankcionisanje dvojice ekstremnodesničarskih izraelskih ministara Itamara Ben-Gvira zaduženog za nacionalnu bezbednost i Bezalela Smotriča zaduženog za finansije, preneo je zvaničnik Unije.

Ti predlozi mera će biti na stolu predstavnika evropske dvadesetsedmorice već od danas.

Za trgovinske sankcije potrebna je samo kvalifikovana većina zemalja članica Unije, ali i tu će, po oceni diplomata u Briselu, biti teško postići dogovor.

Mnogo blaže mere koje je Evropska komisija takođe predložila pre nekoliko nedelja nisu dobile dovoljnu podršku da bi bile usvojene. Nisu imale podršku Nemačke i Italije.

Evropska komisja je već u avgustu prošle godine predložila da se sankconišu ta dva ministra. To nije prošlo pošto evropska dvadesetsedmorica nije uspela da se složi oko toga, a za usvajanje sankcija potrebna je jednoglasna odluka zemalja članica EU.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je u govoru o stanju EU prošle sedmice najavila da će Brisel zamrznuti finansijsku pomoć i delimično suspendovati trgovinske odnose s Izraelom.

(Beta)

