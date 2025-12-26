Izrael priznao nezavisnost Somalilenda, Somalija i države regiona osudile tu odluku

Somalija se proteže duž severoistoka Afrike, kraj obale Indijskog okeana, a teritorija Somalilenda, sa šest miliona stanovnika, njen je manji deo, na severozapadu, kraj granica Etiopije i Džibutija, uz obalu Adenskog zaliva kroz koji se ulazi u Crveno more. Ta teritorija koja ima poseban plemenski sastav stanovništva je nezavisnost od Somalije proglasila 1991. posle desetogodišnjeg rata, ali nije univerzalno priznata država čemu je doprinela i diplomatska borba Somalije.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael tražiti hitnu saradnju sa Somalilendom u poljoprivredi, zdravstvu, tehnologiji i ekonomiji i čestitao predsedniku Abdirahmanu Mohamedu Abdulahiju na upravljanju tom teritorijom, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Netanjahu je sa Abdulahijem i ministrom spoljnih poslova Izraela Gideonom Sarom potpisao zajedničku deklaraciju o međusobnom priznanju, navodi se u saopštenju Jerusalima.

Premijer Izraela je dodao da je ta deklaracija „u duhu Avramovih sporazuma“, koji su od 2020. godine doneli formalizaciju diplomatskih odnosa Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, da bi im se kasnije priključilo još zemalja.

Abdulahi je u saopštenju naveo da će se Somalilend pridružiti Avramovim sporazumima, što je, kako tvrdi, korak ka regionalnom i globalnom miru.

On je dodao da je Somalilend posvećen izgradnji partnerstava, jačanju međusobnog prosperiteta i promociji stabilnosti širom Bliskog istoka i Afrike.

Ministri spoljnih poslova Egipta, Somalije, Turske i Džibutija osudili su izraelsko priznanje Somalilenda i potvrdili podrušku jedinstvu i teritorijalnom integritetu Somalije, pod obrazloženjem da to predstavlja opasan razvoj događaja na Rogu Afrike, saopštio je Kairo.

