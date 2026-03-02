Izrael rano jutros u Libanu gađao Hezbolah, saveznika Irana

Izrael je rano jutros krenuo sa vazdušnim udarima na militante Hezbolaha u Libanu, pošto je ta grupa koju podržava Iran ispalila rakete na Izrael, čime se proširuje izraelska kampanja protiv Irana.

Kako su saopštile izarelske odbrambene snage pogođeni su objekti za skladištenje oružja i dodatna infrastruktura u nekoliko delova Libana, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Libansko Ministrastvo zdravlja saopštilo je da je u izraelskim udarima u Libanu poginula najmanje 31 osoba, a da je ranjeno 149 ljudi. Oko dve trećine poginulih su na jugu Libana.

Hezbolah je saopštio da je ispalio rakete iz Libana na Izrael kao odgovor na ubistvo iranskog vrhovnog lidera Alija Hamneija i na ponovljenu izraelsku agresiju. To je prvi put u više od godinu dana da je ta libanska militantna grupa preuzela odgovornost za napade na Izrael, prenosi AP.

Nije bilo izveštaja o nastradalim ili šteti u Izraelu, jedan deo projektila je presretnut a jedan je pao na nenaseljenu teritoriju.

Izraelska vojska je upozorila da meštani više od 50 sela u Libanu treba da se evakuišu zbog sopstvene bezbednosti navodeći da je svako ko je blizu pripadnika Hezbolaha, njhovih objekata, ili vojne opreme, u opasnosti.

Izraelski general rekao je danas da će vojska pojačati svoje napade u Libanu kao odgovor na raketne napade na Izrael od strane militantne grupe Hezbolah, preneo je Gardijan.

„Hezbolah je izabrao iranski režim umesto države Libana i pokrenu napade na naše civile, platiće tešku cenu“, rekao je Rafi Milo, šef izraelske severne vojne komande i dodao da će udari biti nastavljeni i da će im se pojačati intenzitet.

SAD i Izrael su u subotu napali Iran, na šta je Teheran uzvratio gađanjem Izraela, Kuvajta, Bahreina i drugih bliskoistočnih zemalja.

(Beta)

