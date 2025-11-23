Izrael tvrdi da je ubio šefa štaba Hezbolaha u napadu na Bejrut

Izraelska vojska je saopštila da je napadom iz vazduha na stambenu zgradu u južnim predgrađima Bejruta ubila Hajtama Alija Tabatabaija, opisanog kao „šef štaba“ i „najviši komandant“ pokreta Hezbolah.

Vojska je „napala područje Bejruta i eliminisala teroristu Hajtama Alija Tabatabaija, šefa štaba Hezbolaha“, navodi se u saopštenju, opisujući ga kao „ključnog operativca i veterana“ tog proiranskog pokreta, važnog u Libanu.

U napadu, koji je Izrael najavio, ubijeno je najmanje pet ljudi, po podacima Ministarstva zdravlja Libana.

Hajtam Ali Tabatabaj bio je na američkoj listi osoba povezanih sa terorizmom i po Vašingtonu bio je šef operacija Hezbolaha u Siriji i Jemenu pre nego što je unapređen posle jednogodišnjeg sukoba s Izraelom tokom kojeg je izraelske vojske desetkovala tu proiransku grupu, a prekida vatre je postignut u novembru 2024. godine.

„Udarili smo najvišeg komandanta Hezbolaha. Taj napad je imao za cilj da spreči ovu organizaciju da dalje jača i time smo zadali precizan udarac svima koji bi da napadnu Izrael“, rekao je načelnik izraelske vojske Ejal Zamir.

Izraelska vojska je nedavno pojačala napade, prvenstveno na jugu Libana, tvrdeći da cilja Hezbolah koji ima podršku Irana, da se ne bi ponovo naoružao kršeći prekid vatre.

Libanske vlasti optužuju Izrael da krši prekid vatre nastavljajući napade i održavajući okupaciju pet strateških lokacija na jugu Libana.

Po podacima Ministarstva zdravlja Libana, od sklašanja primirja je poginulo više od 330 ljudi, a 945 je ranjeno u Libanu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com