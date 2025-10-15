Izrael u Gazi dao još 45 tela Palestinaca

Ministarstvo zdravlja u Gazi kaže da je od Izraela primilo tela još 45 Palestinaca što je još jedan u sprovođenju krhkog primirja.

Nije jasno da li su to tela Palestinaca umrlih u pritvoru u Izraelu ili su ih izraelske trupe odnele iz Gaze. Tokom celog rata izraelska vojska je iskopavala mrtve tragajući za telima Izraelaca, talaca palestinskog Hamasa s kojim je ratovala.

Zvaničnici u bolnici Naser su potvrdili dolazak tri kamiona s telima. Sa tim brojem do sada su predata tela 90 Palestinaca.

Po sporazumu o primirju, Hamas je predao Izraelu 20 izarelskih talaca i treba da mu preda tela 28 mrtvih, a do sada je predao osam tela. Izrael je saopštio da od četiri tela talaca predatih juče, jedno nije telo taoca.

Po sprazumu, Izrael je u ponedeljak oslobodio nešto manje od 2.000 Palestinaca iz svojih zatvora, i takođe predaje tela.

Sporazum o primirju koji je predložio predsednik SAD Donald Tramp predviđa predaju svih talaca, živih i mrtvih do roka koji je istekao u ponedeljak. Hamas potom mora da da informacije o mrtvim taocima i pokuša da ih preda što pre.

Hamas i Crveni krst su saopštili da je vraćanje tela talaca teško zbog velikog razaranja Gaze, i Hamas je rekao posrednicima u postizanju primirja da su neka tela u oblastima pod kontrolom izraelskih trupa, kojima nema pristup.

(Beta)

