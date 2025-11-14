Izrael vratio još 15 tela Palestinaca u Gazu

Zvaničnici bolnice Naser u gradu Kan Junis u Gazi saopštili su danas da je Izrael predao tela još 15 Palestinaca.

To je najnoviji koraku ka ispunjavanju uslova krhkog primirja između pokreta Hamas i Izraela, postignutog uz posredovanje SAD.

Tela su vraćena pošto su oružano krilo pokreta Hamas i militanti Palestinskog islamskog džihada sinoć predali telo jednog od poslednja četiri preostala taoca, Izraelca, otetih tokom njihovog napada 7. oktobra 2023. godine, kojim je počeo rat u Gazi.

Izrael je identifikovao vraćeno telo kao Menija Godara, koji je otet iz kibuca Be’eri na jugu Izraela. Njegova supruga, Ajelet, ubijena je tokom napada.

Oružana krila Hamasa i Palestinskog islamskog džihada saopštila su da je Godarovo telo nađeno u južnoj Gazi.

Tela 25 talaca vraćena su u Izrael od početka prekida vatre 10. oktobra, a tri tek treba da budu nađena i predata.

Hamas je 13. oktobra Izraelu vratio 20 živih talaca.

Za svakog vraćenog taoca Izrael je predao tela 15 Palestinaca, što je ključna odredba prve fazi primirja.

Prema zvaničnicima Ministarstva zdravlja Gaze, do sada je vraćeno ukupno 330 tela Palestinaca, od kojih je 95 identifikovano.

Oni su naveli da je identifikacija tela koje je predao Izrael složena, zbog nedostatka DNK testova.

Razmene tela su se odvijale čak i dok su se Izrael i Hamas međusobno optuživali za kršenje drugih uslova sporazuma.

Izrael je ranije optužio Hamas da je u nekim slučajevima predao samo delove tela, a u drugima lažirao nalaženje tela.

S druge strane, Hamas je optužio Izrael da je otvorio vatru na civile i ograničio protok humanitarne pomoći u Gazu.

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Turk danas je osudio nedavni niz napada izraelskih doseljenika na Palestince na drugoj okupiranoj palestinskloj teritoriji, Zapadnoj obali, na granici Jordana, i pozvao na prekid nasilja, i da Izrael počinioce pozove na odgovornost.

Portparol komesara UN za ljudska prava Tamin el-Hitan naveo je da je komesar UN takođe pozvao Izrael da okonča svoje „nezakonito prisustvo na okupiranoj palestinskoj teritoriji“, da odmah zaustavi naseljavanje, a sve svoje doseljenike da odvede.

„Ponavljamo da su tvrdnje izraelske vlade o suverenitetu nad okupiranom Zapadnom obalom i aneksija njenih delova kršenje međunarodnog prava, što je potvrdio i Međunarodni sud pravde“, rekao je el-Hitan.

Izraelski doseljenici juče su zapalili i uništili džamiju u palestinskom selu u centralnom delu Zapadne obale.

Dva dana ranije, desetine maskiranih izraelskih doseljenika zapalile su vozila i drugu imovinu u palestinskim selima Beit Lid i Deir Šaraf, što je izraelski predsednik Isak Hercog osudio kao „šokantno i ozbiljno“.

Načelnik Generalštaba izraelske vojske, general-potpukovnik Ejal Zamir, rekao je da vojska „neće tolerisati manjinu kriminalaca koja kalja većinu koja poštuje zakon“.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je u sredu da postoji zabrinutost da bi događaji na Zapadnoj obali „mogli da ugroze“ mirovne napore SAD u Gazi.

Izraelski zvaničnici su pokušali da nasilje doseljenika prikažu kao delo nekoliko ekstremista.

Ali Palestinci i organizacije za zaštitu ljudskih prava kažu da je nasilje široko rasprostranjeno i da ga vrše doseljenici širom teritorije, što krajnje desničarska vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ne kažnjava.

Palestinsko Ministarstvo zdravlja na Zapadnoj obali je saopštilo da je šest tinejdžera uzrasta od 15 do 17 godina ubijeno izraelskom vatrom u četiri incidenta protekle dve nedelje.

U najnovijem slučaju, juče, u blizini sela Beit Umar ubijena su dva petnaestogodišnja dečaka.

Izraelska vojska je saopštila da su u tri od četiri slučaja njeni vojnici reagovali na „teroriste“ koji su bacali Molotovljeve koktele ili eksploziv, ili su izvodili „teroristički napad“.

Vojska je saopštila da su trupe u jednom slučaju otvorile vatru na Palestince koji su bacali kamenje, kako bi „uklonile pretnju“, postupajući u skladu sa „standardnim operativnim procedurama“.

Sledeći delovi mirovnog plana od 20 tačaka predviđa formiranje međunarodnih stabilizacionih snaga, tehnokratske palestinske vlade i razoružanje Hamasa.

Cilj sporazuma je da se okonča rat u kojem je na izraelskoj strani ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 je bilo oteto.

Izrael je odgovorio velikom vojnom ofanzivom u kojoj je, prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze, ubijeno više od 69.100 Palestinaca.

Ministarstvo, deo Hamasove vlade u kojem rade medicinski stručnjaci, vodi detaljne evidencije koje nezavisni posmatrači smatraju pouzdanim.

(Beta)

