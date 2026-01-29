Izrael vratio tela Palestinaca – poslednja takva razmena Izraela i Hamasa

Izrael je u četvrtak predao tela 15 Palestinaca, nekoliko dana pošto je našao ostatke tela poslednjeg Izraelca – taoca palestinskog pokreta Hamasa u Pojasu Gaze, rekao je zvaničnik Ministarstva zdravlja te palestinske oblasti.

To je bila poslednja takva razmena Izraela i Hamasa, sprovedena u okviru prve faze primirja postignutog uz posredovanje SAD u oktobru. Povratak svih talaca, živih ili mrtvih, bio je ključni deo te faze primirja koje je zaustavilo dvogodišnji rat.

Izrael je, po uslovima primirja, pristao da vrati 15 palestinskih tela za svakog nađenog taoca. Nije jasno da li su tela predata u četvrtak bila tela palestinskih pritvorenika koji su umrli u izraelskom pritvoru ili tela ljudi koja su izraelske trupe odvele iz Gaze tokom rata.

Izrael je oslobodio oko 2.000 zatvorenih Palestinaca u skladu sa sporazumom o prekidu vatre, od kojih su mnoge izraelske trupe zarobile tokom dvogodišnjeg rata i držale bez podizanja optužnice. Takođe je vratio tela 360 Palestinaca u Gazu.

U napadu militanata predvođenih Hamasom na Izrael 7. oktobra 2023. godine, kojim je pokrenut rat, ubijeno je oko 1.200 ljudi, a 251 Izraelac je uzet za taoca.

Dok je američki izaslanik Stiv Vitkof ovog meseca najavio sprovođenje druge faze sporazuma o primirju, izraelska vatra i napadi skoro svakodnevno ubijaju Palestince širom Gaze.

Izraelska vatra je ubila dva Palestinca u četvrtak u oblasti Kan Junis na jugu Gaze, u područjima koja nisu pod kontrolom Izraela.

Pored toga, jedan izraelski napad u centralnoj Gazi ubio je jednog Palestinca i ranio nekoliko drugih.

Izraelska vojska je saopštila da je u četvrtak izvela „precizan udar“ na jednog osumnjičenog koji je navodno planirao da napadne izraelske trupe na jugu pojasa Gaze i da je ubio i jednu osobu koja je prešla liniju primirja i približila se trupama.

Ministarstvo zdravlja Gaze je saopštilo da su 492 Palestinca ubijena od početka primirja.

Palestinci odvojeni od svojih porodica ratom i desetine hiljada ljudi van Gaze koji žele da se vrate kući, čekaju na ponovno otvaranje prelaza Rafa na granici s Egiptom što se očekuje uskoro, ali se ne zna koliko će ljudi Izrael pustiti da tuda prođu.

Taj prelaz je uglavnom zatvoren još od maja 2024. godine.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da prelaz Rafa za sada neće biti otvoren za robu.

U toku su pripreme za odlazak ograničenog broja medicinski evakuisanih lica koja su ranjena u ratu i potrebno im je lečenje u inostranstvu.

(Beta)

