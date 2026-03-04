Izraelska ambasadorka tvrdi da je Teheran pretnja Evropi

Ambasadorka Izraela u Srbiji Avivit Bar-Ilan ocenila je da napad Irana na britansku vazduhoplovnu bazu pokazuje da Evropa nije imuna i da "destabilizujuće ponašanje" te zemlje ima implikacije i po bezbednost Evrope.

„Napad na evropske baze pokazuje da Evropa nije imuna. Iranski režim je s razlogom razvio balističke rakete dugog dometa sposobne da dosegnu Evropu“, tvrdi ambasadorka u izjavi za današnju Politiku.

Odgovor Teherana na izraelsko-američko bombardovanje nazvala je paničnom reakcijom preostalog iranskog rukovodstva i neisprovociranim napadima na susede.

Iran je na bombardovanje odgovorio napadima na američke baze u njemu susednim zemljama.

„Verujem da će ova vojna kampanja otvoriti put mnogim mirovnim sporazumima sa drugim arapskim i muslimanskim zemljama, promeniti svet i stvoriti novu perspektivu za novi Bliski istok“, rekla je i dodala da će napadi trajati dok god je to potrebno.

Istakla je da su odnosi Izraela i SAD jači nego ikada, zahvalila predsedniku Donaldu Trampu na „istorijskom liderstvu“ i ponovila da je Iran destabilizujuća pretnja

(Beta)

