Izraelska vlada odobrila 19 novih jevrejskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali

Izraelska vlada danas je odobrila predlog za 19 novih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, izjavio je ministar finansija Bezalel Smotrič.

U nova naselja uključena su i dva koja su bila evakuisana tokom plana povlačenja iz 2005. godine, rekao je ministar iz redova krajnje desnice.

Time se ukupan broj novih naselja u poslednje dve godine povećava na 69, napisao je Smotrič na društvenoj mreži Iks (X).

Ovom odlukom se povećava broj naselja na Zapadnoj obali za skoro 50 odsto tokom mandata sadašnje vlade, sa 141 u 2022. na 210, podaci su grupe za zaštitu od naselja Peace Now.

Naselja se smatraju nezakonitim prema međunarodnom pravu.

(Beta)

