Izraelska vojska: 700.000 Palestinaca pobeglo iz grada Gaze na jug

Izraelska vojska je danas saopštila da je 700.000 Palestinaca pobeglo iz grada Gaze na jug palestinske teritorije od kraja avgusta, dok izraelske snage sprovode kopnenu ofanzivu širom tog grada, bombardujući u cilju uništenja pokreta Hamas.

Međutim, Kancelarija UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) je danas navela da je od sredine avgusta na jug otišlo 388.400 ljudi, većinom iz grade Gaze. UN su prošlog meseca procenile da u gradu Gazi živi oko milion ljudi.

Izraelska vojska je 16. septembra pokrenula veliku ofanzivu na grad Gazu, najveći urbani centar na palestinskoj teritoriji, u nastojanju da eliminiše ono što tvrdi da je poslednje veliko uporište islamističkog pokreta Hamas čiji je krvavi napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine pokrenuo osvetnički rat Izraela.

Služba Civilne zaštte Gaze, pod nadležnošću Hamasa, saopštila je da su u izraelskim napadima širom palestinske teritorije danas poginule 22 osobe, uključujući pet u gradu Gazi.

Među njima je 11 ljudi ubijeno u Al Zavaidi, u centralnom delu Pojasa Gaze, napadom iz vazduha na kuću u kojoj su se sklonila raseljena lica, naveli su bolnički izvori.

S obzirom na ograničenja rada medija u Gazi i težak pristup tom području, AFP nije u mogućnosti da nezavisno proveri izveštaje o napadima.

Napad 7. oktobra doveo je do smrti 1.219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema izveštaju koji je sastavio AFP na osnovu zvaničnih podataka, aizraelska ofanziva u Gazi ostavila je 65.502 mrtvih, uglavnom civila, po podacima Ministarstva zdravlja vlade Hamasa, koje UN smatraju pouzdanim.

(Beta)

