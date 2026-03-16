Izraelska vojska pokrenula kopnene operacije protiv Hezbolaha na jugu Libana

Vojska Izraela saopštila je danas da je započela "ograničene i ciljane kopnene operacije" protiv militantnog pokreta Hezbolah u njegovim uporištima na jugu Libana.

„Ova aktivnost je deo širih odbrambenih napora za uspostavljanje i jačanje prednjeg odbrambenog položaja, što uključuje demontažu terorističke infrastrukture i eliminaciju terorista koji deluju u tom području, kako bi se stvorio dodatni sloj bezbednosti za stanovnike severnog Izraela“, saopštila je izraelska vojska na društvenoj mreži Iks.

Kasno u subotu, 91. Regionalna divizija „Galileja“ vojske Izraela počela je napad na Hezbolah u istočnom sektoru južnog Libana, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelska vojska je ranije objavila da se sprema da pošalje još trupa na jug Libana, kako bi proširila tampon zonu i udaljila Hezbolah od izraelske granice.

Utemeljen u ideologiji iranske Islamske revolucije 1979. godine, Hezbolah je trenutno ključni iranski saveznik na Bliskom istoku.

Njegovi lideri često koordinišu strategiju sa Iranom, koji mu pruža finansijsku pomoć, oružje i obuku, kao i stratešku i obaveštajnu podršku.

(Beta)

