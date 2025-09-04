Izraelska vojska tvrdi da je preuzela kontrolu nad 40 odsto grada Gaze

Portparol izraelske vojske Efi Derfrin izjavio je večeras da izraelske snage kontrolišu 40 odsto grada Gaze, koji je Izrael najavio da želi celog da zauzme.

„Danas kontrolišemo 40 odsto teritorije grada Gaze. Operacija će se nastaviti i intenzivirati narednih dana“, rekao je Defrin u izjavi koju je prenosila televizija.

On je rekao da će palestinski pokret Hamas da se suoči sa punom moći snaga vojske u gradu Gazi.

„Povećačemo pritisak na Hamas do njegovog poraza“, rekao je Defrin.

Gaza je najveći grad na toj palestinskoj teritoriji pod opsadom, gde izraelska vojska sprovodi razornu ofanzivu kao odgovor na napad islamističkog pokreta Hamas na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

(Beta)

