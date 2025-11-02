Izraelske vlasti tvrde da su primile tela tri taoca iz Pojasa Gaze

Izraelske vlasti saopštile su večeras da su primile ostatke tela tri taoca, koje je iz Pojasa Gaze preneo Crveni krst, na osnovu sporazuma između Izraela i palestinskog pokreta Hamas o prekidu vatre koji predviđa i razmenu tela.

Uprkos nekoliko slučajeva napetosti i sukoba, krhko primirje je na snazi u Pojasu Gaze od 10. oktobra, u skladu sa sporazumom postignutim uz posredovanje SAD, čiji je cilj povratak svih talaca otetih u Izraelu, živih ili mrtvih.

Od početka primirja, Hamas je oslobodio 20 talaca i počeo da vraća posmrtne ostatke umrlih ili ubijenih.

Od 28 tela, 17 je vraćeno do večeras, uključujući tela 15 Izraelaca, jednog Tajlanđanina i jednog Nepalca. Tri tela vraćena večeras treba da identifikuje Nacionalni institut za sudsku medicinu.

Vojno krilo Hamasa, Brigade Ezedin el Kasam, navelo je ranije danas da će biti predata i tela trojice zarobljenih izraelskih vojnika, nađena danas duž trase jednog od tunela u južnom delu Pojasa Gaze.

Izrael je optužio Hamas da usporava proces vraćanja tela, dok ta islamistička organizacija tvrdi da je kašnjenje posledica činjenice da su mnogi posmrtni ostaci zatrpani ruševinama u Pojasu Gaze.

Hamas je više puta pozivao posrednike i Crveni krst da obezbede potrebnu opremu i osoblje za izvlačenje tela.

Portparol Hamasa Hazem Kasem rekao je danas da je predaja posmrtnih ostataka tri taoca pokazala da njegova organizacija „čini sve što je moguće da tela vrati što pre“.

Forum porodica talaca danas je pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da udvostruči napore za repatrijaciju tela zarobljenika koji se vode kao nestali.

Pored vraćenih tela 17 talaca, Hamas je predao delimične ostatke tela taoca čiji je deo izraelska vojska našla prošle godine.

Taj slučaj je izazvao negodovanje u Izraelu koji je optužio Hamas da je prekršio sporazum o prekidu vatre vraćanjem ostataka umesto celog tela taoca.

U Gazi, Palestinci se nadaju da će izraelsko vojno povlačenje uslediti posle primirja i okončati njihovu patnju.

Sprovođenje druge faze plana prekida vatre američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) još nije odobreno, posebno u vezi sa razoružavanjem Hamasa, uspostavljanjem prelazne vlasti i raspoređivanjem međunarodnih stabilizacionih snaga u Pojasu Gaze.

(Beta)

