Izraelski ambasador: Evropa će izgubiti ako kazni Izrael zbog Gaze

Odlazeći izraelski ambasador u Evropskoj uniji Haim Regev izjavio je da je Izrael savršeni sused Unije i da oni koji ga kritikuju treba da odustanu od svoje „opsesije“ ljudskim pravima u Gazi, dodajući da će nastavak konstruktivnog dijaloga imati veći uticaj nego pretnje i pritisak.

Regev je u intervjuu za briselski portal Politiko oštro kritikovao Irsku, Holandiju, Španiju i Sloveniju koje su bile najglasnije među evropskim zemljama u osudama zbog položaja Palestinaca u Pojasu Gaze i upozorio lidere Francuske, Nemačke i Velike Britanije da njihove nedavne kritike idu u korist terorističkom antisemitskom Hamasu.

Vršenje pritiska na Izrael „nikada nije uspelo i nikada neće“ a suspendovanje Izraela iz istraživačkog programa Horajzon Jurop ili prekidanje trgovinskih veza bi, prema njegovim rečima, samo koštalo Evropu svake potencijalne uloge u oblikovanju budućnosti Bliskog istoka.

„EU ili neki elementi žele da suspenduju deo programa Horajzon ili šta god. Nisam zabrinut zbog ekonomskog (uticaja) ili ishoda. Zabrinut sam zbog poruke koju će poslati i da će se posle toga sve što smo izgradili u poslednjih nekoliko godina srušiti. Jer kada se to desi, ne vidim da će EU igrati bilo kakvu ulogu“, rekao je Regev.

Odnosi EU i Izraela su se pogoršali poslednjih sedmica i od nekih evropskih lidera se sve češće mogu čuti kritike vlade Banjamina Netanjahua zbog humanitarne situacije u Gazi.

Evropska komisija je upozorila na sve veću glad i predložila suspenziju delova sporazuma o pridruživanju koji se odnose na istraživanje i razvoj zbog kršenja obaveza Izraela u vezi s ljudskim pravima.

Taj predlog još nije prihvaćen jer pojedine članice, uključujući Nemačku, ne podržavaju kažnjavanje Izraela na taj način.

Regev je rekao da neke zemlje EU imaju „opsesiju“ stanjem ljudskih prava, pominjući Irsku, Sloveniju i Španiju.

„Izrael je rođen kao demokratija pre 77 godina. Tako da Slovenija, koja je nastala 44 godina nakon Izraela, ne bi trebalo da nam drži lekcije o ljudskim pravima, demokratiji ili vladavini prava“, kazao je izraelski ambasador.

Regev ne veruje ni da će neke oštrije mere, poput prekidanja trgovinskih veza, dobiti dovoljnu podršku članica EU, tvrdeći da su odnosi jači nego što trenutne tenzije sugerišu.

Nedavni razgovori šefice evropske diplomatije Kaje Kalas i izraelskog ministra spoljnih poslova Gideona Sara o humanitarnoj situaciji izgradili su poverenje i pomogli u učvršćivanju „jakih“ temelja odnosa, rekao je Regev, upozorivši da bi suspendovanje delova sporazuma o pridruživanju uništilo tu dobru volju.

„Mi smo za EU susedna zemlja iz snova. Mi smo demokratija, nema problema s migracijama, pravima homoseksualaca. To je san. Na kraju krajeva, Izrael je jedini igrač u regionu koji direktno služi interesima EU“, kazao je Regev.

Mnogi u Briselu to ne vide na taj način, piše Politiko, podsećajući da neki zaposleni u EU prete štrajkom u znak protesta zbog Gaze i da su komesari takođe podeljeni oko toga koji je pravi odgovor na rat i kako rešiti humanitarnu krizu u Gazi.

Regev je rekao da je „izuzetno razočaran“ što se Holandija pridružila grupi zemalja koje su veoma kritične prema Izraelu i da posebno ne odobrava nedavnu odluku Nemačke da zabrani izvoz oružja koje može biti korišćeno u Gazi.

„Ne mislimo da je to korak koji Nemačka treba da preduzme. Na kraju, Evropa poznaje istoriju Izraela i posebno Jevreja“, kazao je Regev.

On je izrazio zabrinutost da se evropska društva „vraćaju starim vremenima“ kada je antisemitizam bio uobičajen, navodeći da „nije bezbedno“ biti Jevrejin u Evropi.

„Porast antisemitizma je nešto zbog čega smo veoma zabrinuti. Vidimo brojke. Postalo je opasno biti Jevrejin ovde. Oni se okrivljuju za mnoge stvari. Nije bezbedno“, izjavio je Regev, dodajući da da kritike Izraela zbog rata u Gazi i patnje kroz koju prolaze Palestinci „neki koriste“ za napade na Jevreje u Evropi.

Politiko dodaje da se poslednjih godina beleži veliki ili rastući broj antisemitskih incidenata u Evropi, prema više studija i izjava, uključujući EU i UN.

Regev je ponovio da je ubijeni dopisnik Al Džazire bio terorista, negirao je gladovanje u Gazi i tvrdio da su francuski i britanski planovi da priznaju palestinsku državu ohrabrili Hamas i uništili nade u prekid vatre.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com