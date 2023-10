Izraelski ambasador nazvao napad Hamasa 'brutalnim' i rekao da će se rat voditi u civilnim delovima

Izraelski ambasador u Srbiji Jahel Vilan rekao je danas da je napad palestinskog ekstremističkog Hamasa na teritoriju Izraela bio „brutalan napad“ i da u mnogo čemu ima iste razmere katastrofe kao teroristički napad u SAD-u 11. septembra 2001.

Ambasador Vilan je rekao za televiziju Prva da se sada radi o ratu koji će se uglavnom voditi u civilnim oblastima i da Hamas i danas i dalje napada izraelske gradove, kao i da će se Izrael „osvetiti“.

„Naš premijer je to rekao, veorvatno će biti dugo, teško i bolno i za nas ali biće i za njih bolno, nema drugog načina da se ratuje u takvom mestu kao što je Gaza a da nema kolateralne štete“, rekao je ambasador.

On je dodao da je izraelska vojska vrlo precizna ali da su „teroristi koji su izveli ove brutalne napade“ juče trebali da uzmu u ozbir šta to može da izazove kod njihove populacije ali da njih „nije briga“za to.

„Oni će se vratiti u Gazu da bi se sada krili iza tih civila, što više mi civila ubijemo to je bolje za njihovu stvar“, rekao je ambasador.

Ambasador Vilan je rekao da ne zna tačan broj izraelskih talaca koje je Hamas oteo ali da je Hamas, jedini odgovoran za sve što će se tim ljudima dogoditi i da se nada da Izrael neće pregovarati ni sa kim oko toga.

Ukazao je da oteti ljudi nisu vojnici, već ljudi kidnapovani iz svojih kuća ili koji su bili na koncertu u prirodi i ne bi trebalo da budu uključeni u sukob, i naglasio da je trebalo da budu oslobođeni „juče“.

Upitao se da li zaista neko veruje da napad Hamasa može Palestince da približii cilju da oslobode svoje teritorije koje smatraju okupiranim.

„Ne možemo ni da pokušamo da zamislimo ni da razumemo kako ti brutalni postupci mogu da dovedu do njihovog cilja nezavisnosti, ni jedna osoba u svetu ne može da nađe opravdanje za ovo što se dešava, možda samo u Teheranu, u Iranu“, rekao je on.

Dodao je da niko ne može da veruje da se tu radi o delu nekakve legitimne borbe za slobodu.

Rekao je da je Izrael zadovoljan sa izrazima podrške koje je dobio od Srbije, od predsednika Aleksandra Vučića, i većine zemalja s svetu.

Rekao je da su odnosi između Srbije i Izraela prijateljski, a u osvrtu na to što je Izrael pre tri godine priznao Kosovo on je dodao da „prijatelji s vremena na vreme mogu sa se ne slože“.

„Naravno Srbija ne može da bude srećna sa tom odlukom ali priajtelji mogu ponekad da se ne slože i mi smo zadovoljni podrškom koju ste poslali i ja svih ovih godina u Srbiji dobijam podršku i svestan sam da je naše prijateljstvo jače od toga i nadam se da će naše prijateljsstvo trajati“, rekao je izraelski ambasadorm.

On je naglasio da je Izrael s pravom dobio podršku više zemalja i da ima pravo i da će odbraniti svoj narod i „osvetiti se“ kao što je rekao izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

„Ne mogu da zamislim ni jednu razumnu osobu koja može da podrži ono što smo juče videli“ rekao je on.

Sukobi izraelskih vojnika i ekstremista Hamasa koji su se ubacili na jug Izraela iz pojasa Gaze i ušli u pogranična izraelska naselja nastavljeni su danas posle iznenadnog napada „hamasovaca“ u subotu ujutru.

(Beta)

