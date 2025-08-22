Izraelski ministar: Gaza bi mogla da bude uništena, vrata pakla će se otvoriti nad glavama Hamasa

Izraelski ministar odbrane upozorio je danas da bi grad Gaza mogao biti uništen ako palestinski Hamas ne prihvati uslove Izraela, koji se priprema za veliku ofanzivu u toj oblasti.

Dan pošto je izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao da će dozvoliti vojsci da zauzme grad Gazu, ministar odbrane Izrael Kac upozorio je da bi najveći grad u toj enklavi mogao da se „pretvori u Rafu ili Beit Hanun“, koji su razoreni ranije u ratu.

„Vrata pakla će se skoro otvoriti nad glavama ubica i silovetalja Hamasa u Gazi dok ne prihvate izraelske uslove za okončanje rata“, napisao je Kac na mreži Iks.

On je ponovio izraelske zahteve za prekid vatre – oslobađanje svih talaca i potpuno razoružanje Hamasa.

Hamas je saopštio da će osloboditi taoce u zamenu za okončanje rata ali odbija razoružanje bez formiranja palesinske države.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com