Izraelski ministar osudio reagovanje australijskog premijera na zločin u Sidneju

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Saar kritikovao je reagovanje australijskog premijera Entonija Albaneza na pucnjavu na plaži u Sidneju, gde je ubijeno 11 ljudi.

„Reči koje nećete naći u saopštenju premijera: Jevreji. Antisemitizam. Teror“, naveo je šef izraelske diplomatije na mreži X.

On je takođe rekao je da je užasnut pucnjavom i da se australijska vlada mora „urazumiti“ nakon bezbroj upozorenja.

U trenutku pucnjave na plaži je bio organizova događaj povodom prvog dana jevrejskog praznika Hanuka.

Premijer Albanez je u prvom reagovanju između ostalog rekao da su scene sa plaže „šokantne i uznemirujuće“.

„Policija i službe hitne pomoći su na terenu i rade na spasavanju života“, dodao je premijer.

Najmanje 11 ljudi je ubijeno kada su napadači otvorila vatru na na plaži Bondai u Sidneju, novi je zvanični bilans policije, a vlasti su saopštile da je meta napada bila jevrejska zajednica u gradu.

Policijski komesar Mal Lanjon rekao je da je reč o „terorističkom incidentu“, dodajući da je na mestu događaja bilo preko 1.000 ljudi, od kojih su mnogi slavili Hanuku.

Lanjon je rekao da je 29 ljudi prebačeno u bolnicu, uključujući i jedno dete.

Među njima su i dvojica policajaca, a kako je rekao, njihovo stanje je ozbiljno i operisani su.

(Beta)

