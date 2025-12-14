Izraelski ministar osudio reagovanje australijskog premijera na zločin u Sidneju

„Reči koje nećete naći u saopštenju premijera: Jevreji. Antisemitizam. Teror“, naveo je šef izraelske diplomatije na mreži X.
On je takođe rekao je da je užasnut pucnjavom i da se australijska vlada mora „urazumiti“ nakon bezbroj upozorenja.
U trenutku pucnjave na plaži je bio organizova događaj povodom prvog dana jevrejskog praznika Hanuka.
Premijer Albanez je u prvom reagovanju između ostalog rekao da su scene sa plaže „šokantne i uznemirujuće“.
„Policija i službe hitne pomoći su na terenu i rade na spasavanju života“, dodao je premijer.
Najmanje 11 ljudi je ubijeno kada su napadači otvorila vatru na na plaži Bondai u Sidneju, novi je zvanični bilans policije, a vlasti su saopštile da je meta napada bila jevrejska zajednica u gradu.
Policijski komesar Mal Lanjon rekao je da je reč o „terorističkom incidentu“, dodajući da je na mestu događaja bilo preko 1.000 ljudi, od kojih su mnogi slavili Hanuku.
Lanjon je rekao da je 29 ljudi prebačeno u bolnicu, uključujući i jedno dete.
Među njima su i dvojica policajaca, a kako je rekao, njihovo stanje je ozbiljno i operisani su.
(Beta)
