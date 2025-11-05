Izraelski ministar pozvao Jevreje da se odsele iz Njujorka zbog izborne pobede Mamdanija

Izraelski ministar za pitanja dijaspore i antisemitizam Amihaj Čikli pozvao je danas Jevreje da se odsele iz Njujorka posle izbora Zorana Mamdanija (Zohran) za gradonačelnika.

„Grad koji je nekada bio za svet simbol slobode, upravo je predao svoje ključeve pristalici (palestinskog islamističkog pokreta) Hamasa“, napisao je Čikli na platformi Iks (X).

„Njujork više nikada neće biti isti, posebno za svoju jevrejsku zajednicu“, ocenio je on.

Taj desničarski ministar, poznat po radikalnim izjavama, pozvao je „njujorške Jevreje da ozbiljno razmotre da Zemlju Izrael učine svojim novim domom“.

Ministar bezbednosti Izraela Itamar Ben-Gvir ponovio je taj stav, nazivajući novog gradonačelnika Njujorka „antisemitom“.

„Antisemitizam je prevladao nad zdravim razumom. Mamdani je pristalica Hamasa, neprijatelj Izraela i otvoreni antisemita“, rekao je Ben-Gvir.

U izraelskoj opoziciji, lider desničarske nacionalističke stranke Avigdor Liberman je rekao da je „Njujork za svog gradonačelnika izabrao rasistu, populistu i otvorenog šiitskog islamistu“.

Ni kancelarija premijera Benjamina Netanjahua, niti Ministarstvo spoljnih poslova Izraela nisu za sada komentarisali rezultat izbora za gradonačelnika Njujorka.

Mamdani, pristalica zahteva Palestinaca, poslednjih meseci je više puta govorio protiv antisemitizma, ali osuđujući i islamofobiju koju je, kako kaže, doživeo.

Stavovi Mamdanija o Izraelu: da tamo vlada „režim aparthejda“ i čiju je ofanzivu u Pojasu Gaze osudio kao genocid, izazvali su snažne reakcije, uključujući nezadovoljstvo dela jevrejske zajednice.

Ta ofanziva je pokrenuta 7. oktobra 2023. godine, kao odgovor na neviđeni napad Hamasa na izraelsko tlo.

Mamdani, član levog krila opozicione Demokratske stranke, postaće po stupanju na dužnost u januaru prvi muslimanski gradonačelnik Njujorka.

Jasna izborna pobeda Mamdanija došla je uprkos napadima na njegovu politiku i njegovo muslimansko poreklo, posebno poslovne zajednice, konzervativnih medija i predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) koji mu je glavna meta u borbi protiv privilegija za bogataše što je jedan od ugaonih kamenova političkog programa Mamdanija.

Tramp je u utorak intervenisao u poslednjem trenutku njujorške predizborne kampanje, rekavši da Mamdani „mrzi“ Jevreje.

(Beta)

