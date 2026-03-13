Izraelski ministar spoljnih poslova optužio predsednika Hrvatske za antisemitizam

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar ocenio je danas kao uvredljive i neprihvatljive izjave hrvatskog predsednika Zorana Milanovića i optužio ga za antisemitizam.

„Uvredljiva retorika hrvatskog predsednika je neprihvatljiva. Njegov govor ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup“, napisao je Sar na mreži Iks.

On je tako reagovao na izjavu hrvatskog predsednika koji je oštro kritikovao izraelskog ambasadora u Zagrebu Garija Korena zbog izjave da Hrvatska treba da proveri iransku ambasadu radi mogućeg terorizma.

The Croatian President’s offensive rhetoric is unacceptable. His hate-filled language about Israel and Zionism reflects an antisemitic approach.

Croatia belongs to the International Holocaust Remembrance Alliance and has pledged to confront antisemitism. The President betrayed… pic.twitter.com/Z45CFwFMaG

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 12, 2026

„Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sećanje na Holokaust i obavezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsednik je izdao te obaveze“, napisao je izraelski ministar.

