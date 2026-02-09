Izraelski predsednik posetio mesto napada na plaži Bondaj u Sidneju i sastao se sa porodicama žrtava

Izraelski predsednik Isak Hercog (Isaac Herzog) započeo je danas državnu posetu Australiji i položio venac na mestu antisemitskog napada u Sidneju, u kojem je poginulo 15 ljudi.

Hercog se sastao sa porodicama žrtava i preživelima napada tokom jevrejskog festivala na plaži Bondaj 14. decembra prošle godine.

Predsednik Izraela je kod mesta napada položio venac i dva kamena koje je doneo iz Jerusalima.

Herzog je rekao da će ta dva kamena ostati u znak sećanja na žrtve, ali i kao podsetnik da će dobri ljudi svih vera i naroda biti „jaki pred licem terora, nasilja i mržnje“.

„Ovde sam da izrazim solidarnost, prijateljstvo i ljubav“, rekao je Hercog novinarima, dodajući i da je poseta prilika za unapređenje odnosa između Izraela i Australije.

U napadu na porodice koje su proslavljale Hanuku ubijeno je 15 ljudi, a 40 ih je ranjeno.Samo jedan od dvojice napadača preživeo je obračun sa policijom.

Hercog će posetiti Melburn i glavni grad Kanberu pre povratka u Izrael u četvrtak.

Protesti su planirani kasnije danas u Sidneju zbog načina na koji je Izrael vodio rat u Pojasu Gaze i postupao sa civilnim stanovništvom te palestinske teritorije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com