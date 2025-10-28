Izraelski premijer naredio vojsci da napadne Pojas Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je večeras vojsci da sprovede hitne napade na Pojas Gaze, nakon što je optužio palestinski pokret Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Posle sastanka, „premijer je naredio vojsci da odmah izvrši jake napade na Pojas Gaze“, navodi se u kratkom saopštenju Netanjahuovog kabineta bez drugih detalja.

To saopštenje je usledilo nakon što je Izrael optužio Hamas za kršenje sporazuma o prekidu vatre, pošto je palestinski islamistički pokret Hamas vratio posmrtne ostatke jednog taoca, čiji je deo već ranije pronašla izraelska vojska. To je izazvalo nezadovoljstvo među porodicom talaca i vlastima.

Oružano krilo Hamasa Brigade Ezedin el-Kasam saopštilo je ranije danas da će još jedno telo taoca, „nedavno pronađeno u tunelu u Gazi“, biti vraćeno večeras u 20.00 po lokalnom vremenu.

Povratak se obično sprovodi preko Međunarodnog Crvenog krsta.

Prema prvoj fazi sporazuma o prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra, Hamas je do 13. oktobra pustio svih 20 talaca koje je držao žive u Gazi od svog napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Hamas je takođe trebalo da vrati tela 28 zarobljenika koje drži do tog datuma, ali je do sada vratio samo 15, navodeći poteškoće u pronalaženju posmrtnih ostataka na teritoriji koju je opustošila izraelska ofanziva kao odgovor na napad 7. oktobra.

Izraelska vojska je u ponedeljak uveče saopštila da je Crveni krst primio kovčeg sa posmrtnim ostacima jednog taoca, nakon što je Hamas objavio da je još jedan zarobljenik vraćen.

Međutim, posle testova identifikacije, izraelske vlasti su danas navele da su vraćeni ljudski ostaci taoca Ofira Carfatija, čije je delove tela vojska vratila iz Gaze pre oko dve godine.

„To je očigledno kršenje“ sporazuma o primirju, dogovorenog pod pokroviteljstvom američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), navela je kancelarija Netanjahua.

Forum porodica, glavno izraelsko udruženje koje se zalaže za povratak talaca, pozvalo je Netanjahuovu vladu da „odlučno deluje“ protiv Hamasa zbog „kršenja“ sporazuma o primirju.

Prema Forumu, deo posmrtnih ostataka Ofira Carfatija su prebačeni krajem 2023. godine, a zatim i „u martu 2024. godine“.

(Beta)

