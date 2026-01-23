Izveštaj beogradskog Višeg javnog tužilaštva (VJT) za 2025.

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) je danas objavilo da 2025. najviše krivičnih prijava bilo podneto zbog ugrožavanje sigurnosti i to protiv 179 osoba.

Zbog proganjanje bile su podnete prijave protiv 71, dok su, zbog prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju prijave podnete protiv 43 lica.

Zbog krivičnog dela „Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja“ podneta je krivična prijava protiv devet osoba, a zbbog krivilčnog dela“ Izazivanje panike i nereda protiv“ protiv 30.

VJT je 2025. zbog krivičnog dela „Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti“ podnelo sedam krivičnih prijava, na osnovu kojih je pokrenut isti broj istraga, a podignute su tri optužnice. Viši sud u Beogradu je izrekao dve osuđujuće presude zbog tog krivičnog dela 2025. uz kazne višegodišnjeg zatvora.

Tužilaštvo je prenelo i da je 2025. zaplenilo više od 2,7 tona narkotika u saradnji sa policijom i BIA. Najviše zaplena, hapšenja i procesuiranja osumnjičenih na teritoriji Beograda bilo je zbog 2.505,5 kilograma kanabisa, piše u izvaštaju o radu tog tužialštva.

Zaplenjeno je i oko 85 kilograma kokaina, 12 kilograma heroina, 30 kilograma i 66 litara sintetičkog narkotika amfetamin, 11 kilograma droge MDMA/ekstazi, više od pet litara supstance za proizvodnju droga.

Prvostepeno krivično odeljenje (za opšti kriminal) VJT je tokom 2025. vodilo 478 istraga protiv ukupno 645 osumnjičenih i preduzelo 480 dokaznih radnji protiv ukupno 367 osoba.

Zbog nedozvoljena proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija vođena je istraga protiv 76 osoba.

Posebno odelenje VJT za visotehnološki kriminal je u protekloj godini formiralo 67 predmeta u kojima su oštećeni novinari.

U izveštaju u radu piše da je 2025. zavedeno ukupno 7.588 predmeta, od čega se na poznate punoletne učinioce odnosi 476 predmeta, a na nepoznate 3.249.

U toku 2025. podnete su krivične prijave protiv 597 poznatih punoletnih učinilaca krivičnih dela i 75 optužnih akata protiv 95 okrivljenih.

Zaključena su dva sporazuma o priznanju krivičnog dela dok je institut odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet) primenjen prema sedam osoba.

(Beta)

