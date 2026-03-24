Izveštaj o oružju: Legalna kupovina na jugu SAD i upotreba u krivičnim delima na severu

Sve više krivičnih dela u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) je izvršeno oružjem kupljenim na jugu zemlje i prokrijumčarenim na sever, u gradove sa nekim od najstrožih zakona o njegovom nošenju, ocenjuje se u izveštaju grupe "Evritaun for Gan Sejfti" (Everytown for Gun Safety).

Izveštaj te grupe, objavljen danas, otkrio je kako oružje iz legalnih prodavnica dospeva na mesto zločina: uglavnom putem lažnih kupaca koji ga kupuju po zakonu i preprodaju na crnom tržištu.

Grupa je pratila više od 250 komada oružja kupljenog tokom tri godine u 20-ak prodavnica lanca „Academy Sports + Outdoors“, jednog od nekoliko prodavaca oružja gde su se snabdevali osuđeni lažni kupci.

Savezni Biro za alkohol, duvan, vatreno oružje i eksploziv (ATF) je identifikovao desetine hiljada komada oružja koje je prokrijumčareno preko državnih granica unutar SAD od 2017. godine, koristeći podatke o tragovima oružja i obaveštajne podatke.

Mnogo oružja navedenog u izveštaju putovalo je iz država poput Južne Karoline i Džordžije ka severu, duž koridora međudržavnog puta 95, ali i duž reke Misisipi do Ilinoisa na istoku zemlje, kao i jugozapadnim putem od Arizone do Kalifornije.

Podaci pokazuju da se oružjem trguje na četiri glavna načina: lažni kupac kupuje oružje od licenciranog prodavca za nekoga kome je zabranjeno da ga poseduje; kupac dobija oružje od licenciranog prodavca da bi ga preprodao kao nelicencirani diler koji ne vrši proveru prošlosti kupca; ljudi kradu oružje od licenciranih prodavaca i prodaju ga na crnom tržištu; ljudi kradu oružje iz automobila i kuća i preprodaju ga.

Zstupnici čvršće regulacije prodaje oružja su istakli da tri od tih metoda uključuju licencirane prodavce oružja, što ih stavlja na prvu liniju fronta u sprečavanju trgovine.

Trgovci su rekli da ozbiljno shvataju problem lažne kupovine, ali napominju da prodavac često nema jasan način da utvrdi da li kupac laže o kupovini ili ne.

Lanac prodavnica „Academy Sports“ je zbog čestog pominjanja u slučajevima 2023. godine isplatio odštetu od 2,5 miliona dolara porodicama žrtava serijskog ubice koji je ilegalno kupio oružje u jednoj od njegovih prodavnica, iako kompanija nije priznala da je kriva za to.

Dešava se i da „lažni“ kupci koriste kartice „pravih“ kupaca za trgovinu oružjem.

Stručnjaci smatraju da je „odgovornost svih prodavnica oružja da ne prodaju oružje kada imaju osnovani razlog da veruju da postoji ilegalna prodaja“.

U jednom slučaju je par lažnih kupaca kupovaoo oružje širom Džordžije i Teksasa 2021. i 2022. godine. Policija je na kraju pronašla više od dvadesetak komada oružja. Devet je povezano sa napadima u oblasti Vašingtona.

U Arkanzasu jedan čovek se prošle godine izjasnio krivim pošto je kupio više od 100 komada oružja od septembra 2020. do januara 2021. u tri prodavnice Akademije i transportovao veliki deo u Njujork radi prodaje. Najmanje 12 komada rog oružja je nađeno u Njujorku, uključujući jedno kod osobe mlađe od 18 godina, a drugo povezano s pljačkom, po sudskim dokumentima.

U drugom slučaju, četiri osobe su 2020. godine kupile 119 komada oružja iz desetak prodavnica „Academy Sports“ u oblasti Atlante, koje su potom doneli u Filadelfiju. Policija u Filadelfiji i Njujorku je našla tri komada tog oružja, otkrio je Everytown.

U Južnoj Karolini lažni kupac je koristio kreditnu karticu stvarnog kupca da kupi četiri pištolja koja je policija kasnije našla u Bostonu. Jedan je bio povezan s napdom dve nedelje posle kupovine.

Istraživači kompanije Everytown su našli slične osobine u svakom od slučajeva, uključujući kupce koji kupuju više oružja odjednom ili po dva ili više komada istog oružja ili koriste gotovinu ili tuđu kreditnu karticu.

„Legalni vlasnici oružja gledaju na oružje kao na alat. Ne idete u radnju i ne kupujete 10 čekića da biste završili neki posao“, rekla je Marijana Mičem, viša konsultantkinja u Everytown-u i bivša zvaničnica ATF-a.

Mičem koja je napustila tu agenciju prošle godine, rekla je da je ATF radio s administracijom bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena da prouči puteve trgovine vatrenim oružjem i da istraži podatke o oružju koje se koristi u zločinima. Upozoravajući znaci mogu biti da neko ima dozvolu za kupovinu ili za kupovinu nekoliko istih modela vatrenog oružja uprkos tome što ne zna mnogo o oružju.

„Odgovornost je svih prodavnica oružja da ne prodaju oružje kada imaju razuman razlog da veruju da postoji ilegalna prodaja“, rekla je ona.

Tomas Čitum, bivši službenik ATF-a i vanredni profesor prava na Univerzitetu Nevade u Las Vegasu, rekao je da odnos saveznih vlasti i prodavaca oružja treba da bude više saradnički nego suparnički.

„Realnost je da postoje znaci za uzbunu koje vlasti nikada neće videti u dokumentaciji“, rekao je Čitum, naglašavajući potrebu za doprinosom prodavaca.

Dodao je: „Većina su odgovorni vlasnici radnji koji shvataju da imaju lični interes da oružje drže podalje od ruku kriminalaca“.

(Beta)

