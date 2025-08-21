Izvestiteljka PSSE o Srbiji: Sve strane da se uzdrže od nasilja, vlast da obustavi prekomernu upotre

Izvestiteljka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) za monitoring Srbije Viktorija Tiblom izjavila je da srpske vlasti moraju da obustave prekomernu upotrebu sile, izrazila „duboku zabrinutost“ zbog nedavnog porasta nasilja širom Srbije i „nedvosmisleno osudila sve oblike nasilja“.

„Srpske vlasti moraju odmah da obustave prekomernu upotrebu sile, da obezbede brze, nezavisne i efikasne istrage svih incidenata nasilja i da pozovu na odgovornost i pripadnike organa reda i privatne osobe koje se utvrde kao odgovorne“, poručila je Tiblom, prenosi danas N1.

Ona je takođe poručila da organi reda treba da ulože svaki napor kako bi zaštitili pojedince i grupe od provokacija i nasilja koje sprovode nedržavni akteri, prenosi danas N1.

„Nedvosmisleno osuđujem sve oblike nasilja — bilo da ih počine državne vlasti, provladine grupe ili demonstranti — i još jednom pozivam sve strane da se uzdrže od daljeg nasilja i uključe u konstruktivan dijalog“, istakla je Tiblom.

Ona je dodala da je „duboko zabrinuta zbog nedavnog porasta nasilja širom Srbije“.

„Više od nedelju dana, veliki gradovi uključujući Beograd, Novi Sad, Niš i Valjevo svedoci su nasilnih sukoba između demonstranata i snaga bezbednosti. Nakon incidenata između demonstranata i pristalica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), demonstranti su zapalili prostorije SNS-a, kao i zgrade opštine i suda. Policija je odgovorila suzavcem, palicama i navodnom prekomernom silom“, navela je Tiblom.

Ona je dodala da postoje brojni izveštaji o masovnim hapšenjima i povređenima, kako među demonstrantima, tako i među policajcima kao i da su demonstranti su takođe optužili policiju da nije sprečila početne napade koji su pokrenuli ove sukobe.

„Ovi događaji predstavljaju jasnu eskalaciju masovnih protesta koji traju od novembra 2024. godine, a koji su do skoro uglavnom bili mirni“, navela je Tiblom.

(Beta)

