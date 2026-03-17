Izvestiteljka UN: Genocid u Palestini sproveden uz međunarodnu zajednicu, naše vlade ga odobravaju

Genocid na okupiranim palestinskim teritorijama čini se uz saučesništvo iste one međunarodne zajednice koja je obećala da takvog zločina više neće biti, a on se nastavlja jer ga naše vlade odobravaju, izjavila je večeras u Beogradu specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija (UN) za te teritorije Frančeska Albaneze (Francesca Albanese).

Ona je to rekla na tribini u beogradskom Dorćol Platz-u, gde je govorila o akcijama Izraela u Pojasu Gaze i na okupiranoj Zapadnoj obali, kao i o doprinosu Srbije i međunarodne zajednice humanitarnim krizama na tim teritorijama.

„Dehumanizacija je koren zločina protiv čovečnosti, a Palestinci su dehumanizovani poslednjih 100 godina. Dehumanizacija je konstantan faktor opresivnog režima, a genocid se odobrava i opravdava dehumanizacijom drugih. Ta dehumanizacija se nastavlja kroz međunarodnu zajednicu“, rekla je Albaneze.

Ona je navela da je Izrael, od početka rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, „ubio 75.000 ljudi i to se i dalje dešava“.

„Postoje vlade koje kupuju i prodaju oružje i kažu da će to nastaviti da rade. Njima kažem: ‘Suočićete se sa pravdom!’ „, rekla je Albaneze.

Izvestiteljka se osvrnula na istorijski tretman Palestine u međunarodnoj zajednici i navela da je ona bila „centralna za život UN od samog početka“.

„U prvim dokumentima u arhivi UN govori se o budućnosti Palestine. Tokom stvaranja Izraela, to postaje pitanje Palestine“, navela je ona.

Albaneze je ocenila postupanje Izraela kao kolonijalističko i da je to i aparthejd nad Palestincima i rekla da je kolonijalizam „mučenje i predstavlja mučno okruženje“.

„U njemu ljudi prirodno nisu slobodni. Palestinci nemaju pravo na samoopredeljenje, da slobodno postoje kao narod“, povezala je ona.

Albaneze je istakla da „ne možemo ispričati priču o Palestini kao priču o proteklih 900 dana“, aludirajući na početak rata u Pojasu Gaze.

„Mi normalizujemo nasilje do te mere da ono samo postaje dehumanizujuće“, rekla je ona.

Albaneze je dalje navrla da „kada postoji znak da počinje genocid, to predstavlja signal za zemlje da reaguju“.

„Ništa od ovoga se još uvek ne dešava jer države imaju koristi od toga“, rekla je ona i dodala da za vlade nije ispravno da kažu da su slobodne da šalju oružje kome žele, jer je to u suprotnosti sa međunarodnim pravom.

„Međunarodni sud pravde je nazvao (izraelsku) okupaciju (palestinskih teritorija) nezakonitom. Čak i ako ostavimo po strani genocid, bilo bi problematično za bilo koju zemlju da izvozi municiju u državu koja nekoga nezakonito okupira. Te zemlje (koje izvoze oružje) krše međunarodno pravo“, navela je ona.

Albaneze je dodala da taj genocid „neće zaustaviti sadašnje vlade“.

„Genocid je počinjen uz saučesništvo iste međunarodne zajednice koja nam je obećala: ‘Nikada više!’. Razlog zašto genocid nije zaustavljen je taj što ga naše vlade pomažu. To je sistem koji povezuje centre moći sa Izraelom. Izrael to ne bi mogao sam da uradi“, rekla je ona.

Izvestiteljka je dodala da je odgovornost na građanima da „proveravaju one koje biraju“ i da „moramo imati savest i razumeti svet u kojem želimo da živimo“.

„Svi – i desnica i levica – treba da budu protiv ubijanja dece. Ovo se ne radi za Palestinu, već za sve nas. Šta god da se desilo u Palestini, neće ostati u Palestini“, rekla je ona.

Albaneze je dodala da ona ne poziva na uništenje države Izrael, već da ta zemlja poštuje međunarodno pravo.

Ona je kao države koje su pravilno postupile u osudi postupaka Izraela navela Španiju i Sloveniju, jer, kako tvrdi, „to su vlade koje imaju principijelne lidere“.

„Ovi lideri mogu da kažu šta kažu jer iza njih stoji snažno stanovništvo. Svaki deo društva je uradio ono što je morao. Sančez (premijer Španije Pedro) je bio neverovatan jer zna da ima jaku zemlju koja bi trebalo da bude principijelna“, navela je ona.

Albaneze je kritikovala trgovinu oružjem Srbije i Izraela, a osvrnula se i na studentske proteste i blokade fakulteta u Srbiji.

„Svi su vas gledali tokom studentskih protesta. Kontinuirana akcija je bila fenomenalna. Činjenica žrtvovanja, međusobnog pomaganja, to je ono što mislim pod delovanjem organski – kao jedno telo“, rekla je ona.

Izvestiteljka je dodala da su i Srbi, kao i Palestinci, dehumanizovani kroz istoriju i da su kao narod već povezivani sa genocidom.

„Zašto ne iskoristiti priliku da se kaže: ‘Ovo je pogrešno!’. Važno je da svi mi odigramo ulogu“, dodala je ona.

Albaneze je od prošle godine pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država (SAD) zbog stava o ratu u Pojasu Gaze i nazivanjem situacije na palestinskim teritorijama genocidoma zabranjen joj je i ulazak u Izrael.

Brojni evropski univerziteti, zvaničnici i instuticije su joj zbog retorike i stavova otkazivali gostovanja.

Albaneze je u martu 2024. godine sastavila izveštaj „Anatomija genocida“ o stanju na okupiranim palestinskim teritorijama, nakon čijeg objavljivanja je navela i da je dobijala pretnje smrću.

Ona je u intervjuu za N1 takođe navela i da je Srbija umešana u aktuelna dešavanja na Bliskom istoku.

„Zato što je vaša vlada (Srbije) jedan od najjačih i najodlučnijih saveznika Izraela, bez imalo stida“, izjavila je ona u intervjuu koji je objavljen danas.

Ona se, ipak, osvrnula i na aktivnosti opozicije i studenata u blokadi, koje je opisala kao „žive i kritičke“.

„Sastajala sam se ovde sa organizacijama civilnog društva i zaista sam oduševljena energijom i potencijalom za promenu koji dolazi iz ove zemlje. Sve je počelo sa studentskim pokretom. Pratila sam izdaleka ono što su studenti uradili“, navela je Albaneze.

Ona je navela i da postoji veza između onoga što ljudi u Srbiji doživljavaju i onoga što se dešava u Palestini.

„Prošle godine postojala je scena koja mi je privukla pažnju više nego bilo šta drugo: upotreba oružja koje koriste organi reda u ovoj zemlji, a koje nije nužno u skladu sa međunarodnim pravom. Videla sam upotrebu ‘zvučnog topa’ protiv demonstranata. To je nešto što bi trebalo da razbesni obične građane, jer je to nekonvencionalno oružje“, rekla je Albaneze, odgovarajući na pitanje o trgovini oružja Srbije sa Izraelom.

Ona je dodala da je „veza između izraelskog sistema i srpske vlade jasna“.

Albaneze je pravnica i na funkciji specijalne izvestiteljke je od maja 2022. godine.

Ona će, tokom boravka u Srbiji, posetiti i Novi Pazar.

(Beta)

