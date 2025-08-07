Izvestiteljka UN: Srbija krši niz međunarodnih obaveza i kreće se ka samovolji vlasti

Izvestiteljka UN za pravo na obrazovanje Farida Šahid izjavila je večeras za N1 da postoji čitav spisak međunarodnih obaveza koje Srbija trenutno krši i da postoji opasnost da se zemlja kreće ka potpunoj samovolji vlasti.

Ona je upozorila na više ključnih problema u odnosu vlasti prema građanima.

Sedam izvestilaca UN potpisalo je izveštaj u kojem se od vlasti u Srbiji traži da prekinu obračun sa studentima, profesorima, civilnim društvom i građanima, da poštuju ljudska prava i pravo na okupljanje.

„Mislim da smo svi veoma zabrinuti jer informacije koje smo dobijali iz različitih izvora tokom poslednjih nekoliko meseci, a i ranije, zaista ukazuju na veoma sistematski pokušaj da se utišaju kritički glasovi i da se demontira nezavisnost akademskih institucija“, rekla je Farida Šahid za N1.

Ona je dodala da je sve počelo studentskim pokretom koji je tražio odgovornost za tragičnu smrt 16 osoba prošle godine, ali se pokret sada proširio i očigledno odjekuje među mnogim građanima koji su se pridružili protestima i svi zajedno traže veću odgovornost, transparentnost i više ulaganja u obrazovanje.

„Zabrinjava nas što umesto da odgovori na pitanja o transparentnosti i odgovornosti, vlada reaguje na način koji predstavlja zabrinjavajući obrazac represije“, rekla je izvestiteljka UN.

„Naša duboka zabrinutost, ukratko, jeste da smatramo da je Srbija možda na ivici da sklizne u proizvoljni sistem koji uskraćuje građanima – a posebno studentima, nastavnicima i akademskoj zajednici – pravo glasa i svesno guši neslaganje i kritiku“, dodala je ona.

Prema njenim rečima, Komitet za ljudska prava, koji nadzire Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, jasno je rekao da neuspeh da se poštuje i obezbedi pravo na mirno okupljanje obično ukazuje na represiju.

„Naš strah je da se krećete od vladavine prava ka samovolji vlasti. Nedavno sam videla da je i Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) izrazila zabrinutost u vezi sa novinarima i medijima, a i Evropska komisija je izrazila zabrinutost zbog pritvorenih aktivista. Dakle, da, situacija je veoma zabrinjavajuća“, rekla je izvestiteljka.

Ona je dodala da je uznemirena načinom na koji se tretiraju ljudi koji protestuju, a protestovanje je osnovno pravo svih građana.

Mirni protest, bilo da su to studenti, nastavnici, ne-nastavno osoblje, kao i branitelji ljudskih prava – svi imaju pravo da se izraze i mirno okupe u velikom broju. Ono što vidimo je u oštroj suprotnosti sa tvrdnjama vlade da su pripadnici reda tolerantni, strpljivi, smireni i da postupaju strogo u skladu sa zakonom, rekla je Farida Šahid.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com