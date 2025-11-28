Izvođač radova o odronjavanju puta u Kragujevcu: Kiša i sneg doveli do destabilizacije podloge

Kompanija RP Invest je saopštila da su kiša i sneg doveli do jutrošnjeg odronjavanja puta i dela potpornog zida kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu.

Ta firma u saopštenju koje je objavio portal iKragujevac, tvrdi da je stanje pod kontrolom i da nema razloga za zabrinutost pošto ekipe pripremaju popravku koja bi mogla da počne u najkraćem roku.

„Kiša i sneg, iako se snežni pokrivač nije duže zadržavao, doprineli su povećanoj vlažnosti tla u dubljim slojevima. Zasićenje podloge vodom postepeno je smanjivalo njenu stabilnost što je i dovelo do urušavanja dela potpornog zida ispod saobraćajnice“, naveo je izvođač radova.

Portal Glas Šumadije je jutros objavio fotografije i snimke trenutka odronjavanja dela puta i potpornog zida iznad njega kod kompleksa zgrada Centar izvrsnosti.

Centar izvrsnosti je naučni kompleks Univerziteta u Kragujevcu, čija je izgradnja počela 2015. godine.

Plan je bio da radovi budu završeni do kraja 2017, ali je izvođač bankrotirao, navode lokalni mediji.

Tokom 2023. predstavnici vlasti su govorili da je izgradnja u finalnoj fazi.

